На Полтавщині 24-річний мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з Hyundai Tucson

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 526

10 липня близько 14.10 у Лубнах (на перехресті вулиць Олександрівська та Новопроложена) зіткнулися Hyundai Tucson під керуванням 46-річної жінки з мотоциклом Loncin. За даними Лубенського райвідділу поліції, у результаті ДТП 24-річний мотоцикліст отримав травми та був доставлений до місцевої лікарні.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На місці події слідчо-оперативна група встановлює обставини події.