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На Полтавщині 24-річний мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з Hyundai Tucson

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 526

 

ДТП сталася у Лубнах

10 липня близько 14.10 у Лубнах (на перехресті вулиць Олександрівська та Новопроложена) зіткнулися Hyundai Tucson під керуванням 46-річної жінки з мотоциклом Loncin. За даними Лубенського райвідділу поліції, у результаті ДТП 24-річний мотоцикліст отримав травми та був доставлений до місцевої лікарні.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На місці події слідчо-оперативна група встановлює обставини події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: мотоциклист авария ДТП Лубны травми
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