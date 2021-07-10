Челендж в TikTok: у Кременчуці діти вкрали ковпачок з колеса автівки

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9 липня до Кременчуцького відділення поліції №1 зателефонував 44-річний містянин і повідомив, що близько 13.00 у дворі на вул. Республіканській двоє невідомих малолітніх хлопців скрутили ковпачок з правого переднього колеса* його автомобіля Nissan Sunny.

Ювенальні поліцейські встановили, що до вказаної події причетні хлопці 12 та 8 років, які зробили це заради розваги.

Батьків дітей притягнули до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Крім того, з малолітніми і їх батьками провели профілактичну бесіду.

Як зазначають у поліції, у Кременчуці подібні випадки вже траплялися.

*Останнім часом у соціальній мережі TikTok серед дітей та підлітків став популярним челендж – скручувати ковпачки з коліс автомобілів, щоб потім хизуватися цими трофеями.