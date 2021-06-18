Виплати по догляду за інвалідами в місті затримують – але обіцяють погасити заборгованість

Цього тижня на ці виплати направили 400 тисяч з міського бюджету
Під час засідання виконкому 18 червня «ТелеграфЪ» запитав у мера Кременчука Віталія Малецького, яка ситуація в місті з погашенням заборгованості по виплатам соціальної допомоги. Зокрема, коли планують виділити кошти на допомогу людям, які доглядають за особами з інвалідністю.
Мер розповів, що з цими виплатами ситуація склалася доволі непроста. Адже раніше ця соціальна функція була державною, а в 2021 році її переклали на місцеві бюджети. Одночасно Верховна Рада України вирішила збільшити матдопомогу у 10 разів – з 200 гривень до 2500 в окремих випадках. І якщо раніше мало хто взагалі претендував на ці кошти, то тепер люди почали активніше оформлювати матеріальну допомогу.
За словами Віталія Малецького, на ці виплати потрібно знайти близько 5,5 мільйонів гривень протягом року. Заборгованість фіксується, все оформлюється належним чином – і однозначно кошти людям виплатять.
Так, протягом останнього тижня на погашення саме цієї заборгованості місто виділило 400 000 гривень, а протягом року – 1,5 мільйони.