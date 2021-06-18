Виплати по догляду за інвалідами в місті затримують – але обіцяють погасити заборгованість

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 307 Коментарів: 1

Цього тижня на ці виплати направили 400 тисяч з міського бюджету

Під час засідання виконкому 18 червня «ТелеграфЪ» запитав у мера Кременчука Віталія Малецького, яка ситуація в місті з погашенням заборгованості по виплатам соціальної допомоги. Зокрема, коли планують виділити кошти на допомогу людям, які доглядають за особами з інвалідністю.

Мер розповів, що з цими виплатами ситуація склалася доволі непроста. Адже раніше ця соціальна функція була державною, а в 2021 році її переклали на місцеві бюджети. Одночасно Верховна Рада України вирішила збільшити матдопомогу у 10 разів – з 200 гривень до 2500 в окремих випадках. І якщо раніше мало хто взагалі претендував на ці кошти, то тепер люди почали активніше оформлювати матеріальну допомогу.

- Ми звернулися в Міністерство соціальної політики, щоб це знову фінансували з державного бюджету, проте наразі відповіді немає, - зазначив мер.

За словами Віталія Малецького, на ці виплати потрібно знайти близько 5,5 мільйонів гривень протягом року. Заборгованість фіксується, все оформлюється належним чином – і однозначно кошти людям виплатять.

Так, протягом останнього тижня на погашення саме цієї заборгованості місто виділило 400 000 гривень, а протягом року – 1,5 мільйони.