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На Полтавщині військовослужбовці цупили авіаційний керосин з бойових літаків

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 618 Коментарів: 1

 

Винні можуть опинитися за ґратами

На Полтавщині поліцейські викрили групу військовослужбовців, яких підозрюють у розкраданні авіаційного керосину з бойових літаків. За даними прес служби поліції, аби приховати злочинну діяльність, зловмисники вносили неправдиві відомості до відомчої документації, зокрема щодо фактичної затрати палива під час проведення польотів.

 

17 червня оперативники викрили учасників групи під час збуту чергової партії керосину – 2000 л.

Встановлено, що група військовослужбовців організувала системне розкрадання авіаційного керосину з бойових літаків. Викрадене пальне збували місцевим мешканцям.

 

Крім того, було проведено 25 санкціонованих обшуків на території військової частини та за місцями мешкання фігурантів, залучивши фахівців ДП «АНТОНОВ» та  Управління Північно – Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.

 

За викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: пальне
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 14:25

нашо керосин местным? 


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