ДТП без потерпілих на Халаменюка

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 799 Коментарів: 1

О 12.47 на вулиці Олександра Халаменюка сталася ДТП без потерпілих.

Перший екіпаж патрульної поліції прибув на місце події через 5 хвилин, наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.

Рух транспорту на даній ділянці тимчасово ускладнений.