Надзвичайні новини

ДТП без потерпілих на Халаменюка

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 799 Коментарів: 1

 
 

Рух транспорту тимчасово ускладнений

О 12.47 на вулиці Олександра Халаменюка сталася ДТП без потерпілих.

Перший екіпаж патрульної поліції прибув на місце події через 5 хвилин, наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.

Рух транспорту на даній ділянці тимчасово ускладнений.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

376
Чувааак:
Сьогодні, 13:57

в ХК пишуть шо тавря під мухою


3 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх