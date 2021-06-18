ДТП без потерпілих на Халаменюка

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Рух транспорту тимчасово ускладнений
О 12.47 на вулиці Олександра Халаменюка сталася ДТП без потерпілих.
Перший екіпаж патрульної поліції прибув на місце події через 5 хвилин, наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.
Рух транспорту на даній ділянці тимчасово ускладнений.
в ХК пишуть шо тавря під мухою