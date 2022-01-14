1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Надзвичайні новини

У Кременчуці 21-річний водій під наркотиками збив дві електроопори

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 1 132 Коментарів: 3

 

Поліцейські склали на нього аж 4 адмінпротоколи

13 січня на вулиці Залізничній керманич автомобіля Mazda не вибрав безпечної швидкості руху та, не впоравшись із керуванням, збив дві електроопори. Як повідомила патрульна поліція Кременчука, обійшлось без постраждалих.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у 21-річного водія ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога він категорично відмовився.

До того ж інспектори з'ясували, що містянин вже позбавлений судом права керувати машиною за подібне правопорушення.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП столб пьяный водитель наркотики админпротокол
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 3

4 123
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:15

если трухиных отмазывает сам солнцеликий, почему остальным нельзя? можно! колитесь, пейте за рулем-полезно!


4 1
116
orca:
Сьогодні, 11:20

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали

наверняка наркоман сильно испугался и больше никогда так делать не будет)))

 

P.S. Единственная надежда, что те, кто дают машины таким персонажам - сделают выводы...


2 0
4 123
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:27

Цитата: orca
сделают выводы...
они сами так делают видимо


3 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх