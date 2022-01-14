У Кременчуці 21-річний водій під наркотиками збив дві електроопори

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 1 132 Коментарів: 3

Поліцейські склали на нього аж 4 адмінпротоколи

13 січня на вулиці Залізничній керманич автомобіля Mazda не вибрав безпечної швидкості руху та, не впоравшись із керуванням, збив дві електроопори. Як повідомила патрульна поліція Кременчука, обійшлось без постраждалих.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у 21-річного водія ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога він категорично відмовився.

До того ж інспектори з'ясували, що містянин вже позбавлений судом права керувати машиною за подібне правопорушення.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.