На дорозі Кременчук-Горішні Плавні в аварії загинула жінка-пасажир (додано)

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14 січня близько 8.40 на дорозі Кременчук-Горішні Плавні (поблизу села Придніпрянське) сталася аварія – лобове зіткнення автівок Renault та Skoda. Про це повідмляють очевидці у соцмережах.

За попередньою інформацією, пасажирка Renault загинула, а водія цієї машини ушпиталили до лікарні. Люди, які їхали у Skoda, не постраждали.

На місце події прибули швидка допомога, поліція та рятувальники.

Коли з'явиться офіційний коментар правоохоронців щодо ДТП, ми додамо його в матеріал.

Додано:

За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, 65-річна пасажирка Renault померла на місці події. А 70-річного мешканця Горішніх Плавнів, який знаходився за кермом автівки, доставили до лікарні в тяжкому стані.

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.