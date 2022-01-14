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Що у центрі культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік» можна купити за «ковідну тисячу»

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 1 565

 

З 13 січня «Нафтохімік» долучився до президентської програми «єПідтримка»

З 13 січня центр культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» долучився до президентської програми «єПідтримка». Таким чином, тепер можливо купити абонемент у басейн «Дельфін» та до тренажерної зали, провести необхідну оплату за заняття у спортивних секціях спорткомплексу, переглянути нові фільми в кінозалі палацу культури «Нафтохімік», використавши надану державою 1000 гривень за повний курс вакцинації.

Додаткову інформацію можна отримати за наведеними нижче контактами:

  • спорткомплекс «Нафтохімік» – (097) 463-73-53 або (0536) 76-81-79;
  • кінозал ЦКСД «Нафтохімік» – (067) 904 33 53 або (0536) 76-10-06.

Нагадаємо, що сама програма «єПідтримка» стартувала 19 грудня 2021 року та триватиме впродовж 2022 року. На першому етапі у ній можна взяти участь за допомогою мобільного додатку «Дія». Алгоритм наступний – обрати в «Дії» послугу «єПідтримка», там пройти реєстраційну процедуру, відкрити у відповідному банку віртуальний рахунок та отримати на нього 1000 гривень. Ці кошти можна витрати на заняття у спортзалі або фітнес-клубах; відвідати кінотеатри, театри, музеї, концертні зали; купити квитки для мандрівок по Україні – на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

На що найбільше витратили «ковідну» тисячу
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukrtatnafta.com
Теги: Вовина тища Нафтохімік єПідтримка
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