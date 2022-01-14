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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві злодій поцупив у чоловіка пральну машину

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 843 Коментарів: 1

 

Побутову техніку вкрав неодноразово раніше судимий 32-річний полтавець

До поліції Полтави 7 січня звернувся місцевий мешканець та повідомив, що у нього з домогосподарства викрали пральну машину. За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Упродовж доби поліцейські знайшли та затримали чоловіка, причетного до крадіжки. Ним виявився неодноразово раніше судимий 32-річний полтавець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз вирішують питання щодо повідомлення крадію про підозру, а також перевіряють його причетність до вчинення аналогічних злочинів у Полтаві та області.

Невдовзі після затримання крадія дільничний офіцер поліції Полтавського районного управління Антон Григоренко, який брав безпосередню участь у розкритті злочину, з'ясував, де знаходиться викрадена пральна машина та повернув її власникові.

Зі свого боку заявник подякував поліцейським за швидке розкриття злочину та повернення йому викраденого майна.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: кража крадіжка Полтава побутова техніка
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Коментарі: 1

971
inattentive:
Сьогодні, 08:49

Вес такой стиралки около 60-70 кг. 

Это ж надо так пупок рвать чтобы куда то донести .

 


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