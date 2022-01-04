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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

На КВБЗ підвищили зарплату і розраховують на новий контракт – ще 100 пасажирських вагонів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 615 Коментарів: 1

 

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ КВБЗ Володимир Приходько

На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» з 1 грудня підвищено оклади і тарифні ставки. Про це  повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько, підбиваючи підсумки 2021 року. За його інформацією, колектив отримав премію за підсумками листопада.   Також він нагадав, що з другої половини 2021 року підприємство веде набір персоналу і запрошує робітників та інженерно-технічних працівників.

 

У новому році КВБЗ розраховує на новий контракт – ще на 100 пасажирських вагонів.

«На наступний рік, як відомо, до Держбюджету закладено кошти ще на 100 пасажирських вагонів. Серед них - міжрегіональні вагони локомотивної тяги та плацкартні. КВБЗ має намір узяти участь у тендерах і сподівається на отримання замовлень», - повідомив Приходько на корпоративному сайті КВБЗ.

Нагадаємо, наразі підприємство – у процесі виконання контракту «Укрзалізниці» на 100 пасажирських вагонів, укладеного у червні 2021 року. Керівництво КВБЗ завжди виступало за довгострокове планування УЗ – і за довгострокові контракти, що дозволило б і вагонобудівникам планувати свою роботу наперед і готуватися до участі в тендерах.

Володимир Приходько також поінформував, що у 4-му кварталі 2022 року КВБЗ почав укладати й контракти на вантажні вагони. Як відомо, це – основна продукція КВБЗ, і на підприємств також сподіваються на замовлення УЗ в цьому році та на програмний документ з цього приводу – у попередні кілька років таких замовлень не було.

КВБЗ готовий вийти на тендер УЗ із закупівлі електропоїздів на 31 млрд грн
«Звісно, є проблеми. Нам складно конкурувати на ринку з ростом цін на литво та енергоносії на 20-30%. Але головне, що з’явився попит. Оголошено тендер на 80 приміських і регіональних електропоїздів для УЗ. Також йдеться про постачання електровозів фірмою Альстом, тепловозів Дженерал Електрик. Планується постачання поїздів метро для Києва та Харкова. Маємо намір взяти участь у цих проєктах, принаймні у частині з них, самостійно або з іноземними партнерами», - повідомив Володимир Приходько.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КВБЗ вагонзавод вагони Укрзалізниця
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Коментарі: 1

4 043
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zzzzzz:
Сьогодні, 09:57

набирают, потом увольняют....круговорот кадров на заводе....поэтому туда и идут временно...то есть не будут там специалисты держаться. Их нужно кормить каждый месяц а не год,через два. 


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