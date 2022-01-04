На КВБЗ підвищили зарплату і розраховують на новий контракт – ще 100 пасажирських вагонів

На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» з 1 грудня підвищено оклади і тарифні ставки. Про це повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько, підбиваючи підсумки 2021 року. За його інформацією, колектив отримав премію за підсумками листопада. Також він нагадав, що з другої половини 2021 року підприємство веде набір персоналу і запрошує робітників та інженерно-технічних працівників.
У новому році КВБЗ розраховує на новий контракт – ще на 100 пасажирських вагонів.
Нагадаємо, наразі підприємство – у процесі виконання контракту «Укрзалізниці» на 100 пасажирських вагонів, укладеного у червні 2021 року. Керівництво КВБЗ завжди виступало за довгострокове планування УЗ – і за довгострокові контракти, що дозволило б і вагонобудівникам планувати свою роботу наперед і готуватися до участі в тендерах.
Володимир Приходько також поінформував, що у 4-му кварталі 2022 року КВБЗ почав укладати й контракти на вантажні вагони. Як відомо, це – основна продукція КВБЗ, і на підприємств також сподіваються на замовлення УЗ в цьому році та на програмний документ з цього приводу – у попередні кілька років таких замовлень не було.
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