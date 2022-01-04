Стало відомо, кого призначили новим директором КП «Кременчукводоканал»

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Вранці 4 січня стало відомо, хто очолив КП «Кременчукводоканал». Пресслужба виконкому Кременчука повідомила, що новим директором призначили Романа Михєєва, який має великий досвід роботи в галузі водозабезпечення Кременчука. Раніше пан Міхєєв працював на посаді заступника технічного директора підприємства.

Віталій Малецький подякував попередньому директору Володимиру Мальованому за роботу і вручив йому грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.