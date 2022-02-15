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71-річна вакцинована кременчужанка померла через коронавірус

Сьогодні, 22:16 Переглядів: 417

 

Одужало 106 кременчужан

Сьогодні, 15 лютого, в Кременчуці зареєстрували 274 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 146 жінок віком від 20 до 77 років, 111 чоловіків віком від 18 до 82 років, 11 дітей віком від 1 до 17 років та 6 дітей першого року життя. Із них 253 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 21 - лікується в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 159 пацієнтів.

Одужало 106 кременчужан.

На жаль, 71-річна вакцинована жінка померла.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 21 826 випадків хвороби: одужало 18 343, померло 694.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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