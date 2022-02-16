Після перенесеного ковіду може випадати волосся: які причини

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 269

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес

У людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, може випадати волосся. Лікарі пояснили причини такого явища.

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

лихоманка — спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

стрес — провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;

препарати, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;

порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

Лікарі зазначають, що постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби і, як правило, повертається в норму самостійно.