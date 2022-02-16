Після перенесеного ковіду може випадати волосся: які причини

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес
У людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, може випадати волосся. Лікарі пояснили причини такого явища.
Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Лікарі зазначають, що постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби і, як правило, повертається в норму самостійно.
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