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Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Після перенесеного ковіду може випадати волосся: які причини

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 269

 

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес

У людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, може випадати волосся. Лікарі пояснили причини такого явища.

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • лихоманка — спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
  • стрес — провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
  • препарати, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
  • порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

Лікарі зазначають, що постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби і, як правило, повертається в норму самостійно.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: socialka.in.ua
Теги: коронавірус коронавирус волосы
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