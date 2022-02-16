«Родонова пастка» та робот-принтер: у Кременчуці відбувся зліт техніків та винахідників

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26 січня в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти відбувся зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів.

У зльоті взяли участь 26 учасників з 12 закладів освіти Кременчука. Юні винахідники презентували цікаві, інноваційні розробки, які є актуальними у сьогоденні. Серед них: прилад «Метео-плюс», лампа-кубок, модель випробувача авто з гумовим двигуном, модель робота-принтера, «Родонова пастка», тренажер цифрового малювання, «Лабіринт Мінотавра», модель робота-прибиральника шкідливого сміття та ін.

Як розподілилися призові місця

І місця зайняли:

Ілля Одійчук (ліцей «Гарант» №11);

Максим Шелест (КМЦПО);

Артур Зуєв (гімназія №20, КМЦПО);

Даніїл Євтушенко (гімназія №29);

Микола Ахвердов (гімназія №27, КМЦПО);

Руслан Сапко (ліцей «Гуманітарний колегіум» №25);

Дмитро Єфімкін (гімназія №3);

Єлисей Прохур (гімназія №23).

ІІ місця зайняли:

Олександр Філь (ліцей «Гуманітарний колегіум» №25);

Тимур Дерев’янко (КМЦПО);

Тимур Наливайко (КМЦПО);

Микита Перевезенцев (КМЦПО);

Денис Пасішніченко (ліцей «Кремінь» №4);

Ілля Каптан (ліцей «Вибір» №17);

Артем Шаблій (ліцей «Вибір» №17);

Артем Поліванов (ліцей «Вибір» №17);

Олександр Швець (КМЦПО);

Даніїл Чорновол (КМЦПО);

Олександр Батурін (КМЦПО).

ІІІ місця зайняли:

Даніїл Самофалов (гімназія №12);

Єгор Наконечний (гімназія №12);

Роман Романенко (гімназія №12);

Тихон Прохур (гімназія №23);

Даніїл Їжаченко (приватна школа ThinkGlobal);

Артем Повід (гімназія №27);

Влад Кондратенко (гімназія №28).

Для учасників заходу керівник гуртка робототехніки Ірина Стоян разом зі своїми вихованцями провела майстер-клас з моделювання та програмування роботів. Юні картингісти під керівництвом Юрія Круглова провели показові заїзди на картах.