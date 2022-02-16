«Родонова пастка» та робот-принтер: у Кременчуці відбувся зліт техніків та винахідників

26 січня в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти відбувся зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів.
У зльоті взяли участь 26 учасників з 12 закладів освіти Кременчука. Юні винахідники презентували цікаві, інноваційні розробки, які є актуальними у сьогоденні. Серед них: прилад «Метео-плюс», лампа-кубок, модель випробувача авто з гумовим двигуном, модель робота-принтера, «Родонова пастка», тренажер цифрового малювання, «Лабіринт Мінотавра», модель робота-прибиральника шкідливого сміття та ін.
І місця зайняли:
ІІ місця зайняли:
ІІІ місця зайняли:
Для учасників заходу керівник гуртка робототехніки Ірина Стоян разом зі своїми вихованцями провела майстер-клас з моделювання та програмування роботів. Юні картингісти під керівництвом Юрія Круглова провели показові заїзди на картах.
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