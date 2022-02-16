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Кременчук, Освіта

«Родонова пастка» та робот-принтер: у Кременчуці відбувся зліт техніків та винахідників

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 184

 

Як розподілилися призові місця

26 січня в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти відбувся зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів.

У зльоті взяли участь 26 учасників з 12 закладів освіти Кременчука. Юні винахідники презентували цікаві, інноваційні розробки, які є актуальними у сьогоденні. Серед них: прилад «Метео-плюс», лампа-кубок, модель випробувача авто з гумовим двигуном, модель робота-принтера, «Родонова пастка», тренажер цифрового малювання, «Лабіринт Мінотавра», модель робота-прибиральника шкідливого сміття та ін.

Як розподілилися призові місця

І місця зайняли:

  • Ілля Одійчук (ліцей «Гарант» №11);
  • Максим Шелест (КМЦПО);
  • Артур Зуєв (гімназія №20, КМЦПО);
  • Даніїл Євтушенко (гімназія №29);
  • Микола Ахвердов (гімназія №27, КМЦПО);
  • Руслан Сапко (ліцей «Гуманітарний колегіум» №25);
  • Дмитро Єфімкін (гімназія №3);
  • Єлисей Прохур (гімназія №23).

ІІ місця зайняли:

  • Олександр Філь (ліцей «Гуманітарний колегіум» №25);
  • Тимур Дерев’янко (КМЦПО);
  • Тимур Наливайко (КМЦПО);
  • Микита Перевезенцев (КМЦПО);
  • Денис Пасішніченко (ліцей «Кремінь» №4);
  • Ілля Каптан (ліцей «Вибір» №17);
  • Артем Шаблій (ліцей «Вибір» №17);
  • Артем Поліванов (ліцей «Вибір» №17);
  • Олександр Швець (КМЦПО);
  • Даніїл Чорновол (КМЦПО);
  • Олександр Батурін (КМЦПО).

ІІІ місця зайняли:

  • Даніїл Самофалов (гімназія №12);
  • Єгор Наконечний (гімназія №12);
  • Роман Романенко (гімназія №12);
  • Тихон Прохур (гімназія №23);
  • Даніїл Їжаченко (приватна школа ThinkGlobal);
  • Артем Повід (гімназія №27);
  • Влад Кондратенко (гімназія №28).

Для учасників заходу керівник гуртка робототехніки Ірина Стоян разом зі своїми вихованцями провела майстер-клас з моделювання та програмування роботів. Юні картингісти під керівництвом Юрія Круглова провели показові заїзди на картах.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: слет изобретатели техніка науковці
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