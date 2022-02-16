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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Менше молока, хліба та цукерок: які підприємства у Кременчуці зменшили виробництво

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 0

 

Найбільше падіння за результатами січня - у кондфабрики «Рошен»

Чотири крупні кременчуцькі підприємства у січні зменшили обсяги виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими є дані управління економіки виконкому Кременчуцької міської ради.

Найбільше падіння (на 21,7% порівняно з січнем 2021 року) спостерігається на ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен». Нагадаємо, із 27 грудня до 10 січня підприємство призупиняло виробництво на технологічні роботи. Наразі воно працює у звичайному режимі.

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Також падіння (порівняно з січнем 2021 року) спостерігається на таких підприємствах:

  • швейна фабрика «Кремтекс» - на 16,8%;
  • ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» - на на 12,5%;
  • ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» - на 44,3%.

Цьогоріч підприємства зіткнулися з потужним викликом — зростанням ціни на газ. Особливо це вдарило якраз по харчопрому, де газ використовується для виробничих потреб. Проте ТОВ «Кохнівський хліб» збільшив обсяги на 10,6%.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Рошен молокозавод виробництво обсяги виробництва
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