«Б’є, отже кохає»: чому насильник не відпускає, а жертва - не йде

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 660 Коментарів: 1

«Б’є, отже кохає». Часто чуємо цей вислів, але вже не радянські часи, таке поняття є нелюдським, ще й карається законом.

В редакцію звернулася дівчина, яка каже, що її батько погрожує їй та її матері.

Матір дівчини розлучилась з її батьком 2 роки тому, але він був проти, тому схоже вирішив, що вони члени його родини, й не залишає в спокої.

27 січня батько в нетверезому стані почав телефонувати та погрожувати розправою їй та матері. Дівчина, злякавшись за своє життя та життя рідних, зателефонувала в поліцію, оскільки вважає, що у нього є вогнепальна зброя. Правоохоронці приїхали за адресою чоловіка, але він не відчинив двері та не відповідав на телефонні дзвінки, тому поліція не змогла поговорити з батьком дівчини, бо не мають права заходити у квартиру чоловіка, якщо там нікому не загрожує небезпека.

Заяву дівчина не писала, тож поліцейські запропонували звернутися до дільничого та написати заяву там.

На сьогоднішній день постраждала написала заяву в поліцію. Правоохоронці прийняли заяви за типом: провокація на бійку, та збереження зброї. Проводиться слідство.

Поліцейські вкотре наголошують: якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не мовчіть ніколи, одразу звертайтеся до них за допомогою й поліція скерує разом з дітьми до безпечного притулку для постраждалих осіб.

За 2021 рік по Україні зареєстрували 326 тис. звернень про домашнє насильство - інформує департамент комунікації МВС.

Куди звертатись

На даний момент в Україні вже декілька років працює програма UNFA, фонду ООН, за підтримки уряду Великої Британії. В Україні вона має назву «Розірви коло». Працює програма вже в 15 містах України, один із них в Полтаві.

Тому ви можете зайти на їх сайт та дізнатися потрібну інформацію або зв'язатися з ними.

Якщо ви стали свідком домашнього насильства, тут знайдете інструкцію як діяти, наприклад про те, що потрібно фіксувати на відео факти насильства. Вкажуть ваші подальші дії.

«Безоплатна правова допомога» також долучилась до боротьби з домашнім насильством. Вони пропонують правову допомогу, послуги адвоката, допоможуть подати до суду на кривдника й підкреслюють, що «домашнє насильство - це злочин, а не сімейні справи».

Цілодобова гаряча лінія для постраждалих від насильства: Урядовий контакт-центр - 1547. Тут нададуть інформаційну консультацію, психологічну підтримку, допоможуть зареєструвати звернення до державних органів. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насилля-116 123 або 0 800 500 335. Анонімна соціально-психологічна підтримка та юридична підтримка.

Також тих, хто звернувся за допомогою, можуть направити до денного центру соціально-психологічної допомоги. Тут нададуть первинну правову допомогу постраждалим, організацію та підтримку груп взаємодопомоги, семінари та тренінги, проведення соціально-психологічної роботи, інформування громади про права постраждалих осіб і соціальні послуги, які надаються денним центром.

Якщо ви зазнали фізичного насилля, зверніться до лікаря для отримання медичної допомоги та документування у медичній картці. Це допоможе притягнути кривдника до відповідальності.

Зверніться до центру соціальних служб, дітей та молоді.

Там вам допоможуть вирішити питання з житлом, щоб не доводилося жити в одному місці з кривдником. Наприклад, скерують до притулку для постраждалих від домашнього насильства.

Чому жертви не йдуть

Ми звернулись за коментарем до психолога, пані Валентини Осадчої.

- Чому жертви не одразу звертаються до поліції, чому терплять?

- Ядром будь-якого насилля є психологічне. А вже потім воно поступово обростає фізичним, сексуальним, інколи економічним. Жертва інколи не помічає, як затягується на її шиї все тугіше і тугіше комірець (ошийник). Одна рука затягує, інша гладить. Крок вперед - два назад. Звернутися до поліції спочатку не дає нерозуміння серйозності ситуації, сором виносити сміття, безвихідь (немає куди йти), погрози, що заберуть дітей, небажання виходити із золотої клітки, втрата реальності (ніколи не працювала і не знає, де може реалізувати себе та мати достойну зарплату)... Є різні причини виправдання - сама не прогодую дітей, немає свого житла, не хочу переводити дітей в іншу школу, садочок..., спільний бізнес.

- Якщо навіть звертаються, то чому потім забирають заяви?

- Жертва не зразу звертається до поліції, коли вважає, що це було одноразове побиття, а потім звикає, вважає (їй сказали), що сама винна, довела.. Коли боїться помсти (її залякали), коли не довіряє поліції (інколи поліцейські дають привід їм не вірити бо самі не вважають це насиллям), коли розуміє, що це кінець відносинам, а вона не готова розлучатися. Забирають заяву в кількох випадках - коли чоловік обіцяє, що зміниться, коли знову залякали, коли свекруха закликає до совісті, коли рідні чоловіка шантажують дітьми (ти посадила батька дітей), або самі діти принижують чи погрожують матері. Окрема тема - аб'юз. це приниження лагідне. Спочатку створюються умови, що краще, коли ти будеш домогосподаркою, і діти доглянуті, і чоловік спокійний (він працює, вона вдома). Далі відрізається соціалізація - друзі, батьки, навчання чи робота. Пізніше приниження - ти нікчема, ти ніщо, ти без нього пропадеш, він забере у тебе дітей. Ти невдячна. Як правило, аб'юзер сам підкаблучник був у своєї матері, а тепер відіграє сценарій психологічного насильства над дружиною, бо матері не може протистояти.

- В нашому випадку жертві вже 2 роки не дають спокою, в чому може бути справа? - Чому довгий час насильник, навіть після розлучення переслідує свою жертву? Бо він скільки часу витратив на те, щоб її приручити, принижувати чи бити, а тут вона вирвалася. Не сприйняття ідеології рівності. Адже друзі, мати говорили, що треба дружину тримати в строгості. Така собі була зручна груша для биття, за сумісництвом - вела домашнє господарство, секс за розкладом. Крім того, спробувавши щось (когось) іншого, отримавши фіаско (або його висміяли) і приходить розуміння, що втратив таку можливість принижуючи, самому звеличуватися.

Кременчуцький ТелеграфЪ дякує за коментарі та простить не мовчати, якщо ви стали жертвою домашнього насильства, це стосується й чоловіків, оскільки насилля не знає статі й не рідко чоловіки стають потерпілими.

Як допомогти

Пам’ятайте, є умовні знаки, коли жертва дає сигнал оточуючим, що вона в небезпеці. Такі знаки повинен знати кожен, щоб вчасно відреагувати і звернутись в поліцію.

Бережіть себе.