Кременчуцький молокозавод отримає газ за пільговою ціною: кому ще є знижки, а кому – ні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 645 Коментарів: 1

Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які зможуть отримувати для роботи газ українського видобутку з обмеженою націнкою 25%. Підставою стала Постанова КМУ №1435 від 30 грудня та Наказ Мінагрополітики «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість». Пільгова ціна діятиме до 30 квітня 2022 року. (Передбачається, що вона не перевищуватиме 25 тис грн за 1000 куб м, у той час як ціна для промисловості вже перевалила за 73 тис за 1000 кубів).

«Цей наказ дасть змогу виробникам не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти», - говориться у повідомленні Мінагрополітики.

Регулюванню ціни на газ для певної групи виробників передував Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку між Мінагрополітики та профільними асоціаціями виробників.

До списку пільговиків потрапили ті підприємства та підприємці, які виробляють м’ясо птиці, яйця, молочні продукти, борошно, хліб та олію.

Серед них, зокрема, й підприємства Кременчука та району:

ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон-Кремез»);

ТОВ «Креммілк» (виробник масла та сиру);

ТОВ «Кохнівський хліб»

ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат»;

ПрАТ «Гурман»;

ПрАТ «Діадема»;

МПП «Ілона»;

ТОВ «Кременчуцьке інкубаторно-птахівниче підприємство»;

ТДВ «Кременчуцька птахофабрика», що у Потоках (колишня назва – птахофабрика «Росія»);

ТОВ «Кременчуцький елеватор».

Також із потужних місцевих виробників олії в регіоні до списку потрапила й компанія «Віктор і К» із Власівки (власник торговельної марки «Королівський смак») та афілійоване з цією компанією ТОВ «Кухар Рішельє».

З повним списком виробників можна ознайомитися тут.

На наш подив, потрапило до списку і ВАТ «Кременчукпиво» - компанія, яка перебуває у стані припинення, але має у видах економічної діяльності виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

У той же час, пільговий газ не отримає низка виробників продуктів харчування – ПрАТ «Кременчукм’ясо», виробники солодощів – кондитерська фабрика «Рошен», компанії «Лукас» та «Салекс».

Ці підприємства не потрапляють під дію наказу Мінагрополітики – відповідно, разом із високою ціною на газ слід очікувати підвищення цін на м’ясну продукцію, ковбасні вироби та солодощі.