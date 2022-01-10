Кременчуцький молокозавод отримає газ за пільговою ціною: кому ще є знижки, а кому – ні

Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які зможуть отримувати для роботи газ українського видобутку з обмеженою націнкою 25%. Підставою стала Постанова КМУ №1435 від 30 грудня та Наказ Мінагрополітики «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість». Пільгова ціна діятиме до 30 квітня 2022 року. (Передбачається, що вона не перевищуватиме 25 тис грн за 1000 куб м, у той час як ціна для промисловості вже перевалила за 73 тис за 1000 кубів).
Регулюванню ціни на газ для певної групи виробників передував Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку між Мінагрополітики та профільними асоціаціями виробників.
До списку пільговиків потрапили ті підприємства та підприємці, які виробляють м’ясо птиці, яйця, молочні продукти, борошно, хліб та олію.
Серед них, зокрема, й підприємства Кременчука та району:
Також із потужних місцевих виробників олії в регіоні до списку потрапила й компанія «Віктор і К» із Власівки (власник торговельної марки «Королівський смак») та афілійоване з цією компанією ТОВ «Кухар Рішельє».
З повним списком виробників можна ознайомитися тут.
На наш подив, потрапило до списку і ВАТ «Кременчукпиво» - компанія, яка перебуває у стані припинення, але має у видах економічної діяльності виробництво хліба та хлібобулочних виробів.
У той же час, пільговий газ не отримає низка виробників продуктів харчування – ПрАТ «Кременчукм’ясо», виробники солодощів – кондитерська фабрика «Рошен», компанії «Лукас» та «Салекс».
Ці підприємства не потрапляють під дію наказу Мінагрополітики – відповідно, разом із високою ціною на газ слід очікувати підвищення цін на м’ясну продукцію, ковбасні вироби та солодощі.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.