30 км доріг у Кременчуцькому районі відремонтують цього року

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 239 Коментарів: 1

Також планують відремонтувати три мости

На новорічні свята Служба автомобільних доріг у Полтавській області уклала з ТОВ «Ростдорстрой» договір на ремонт окремих ділянок траси Т-17-16 Бочки - Хорол - Семенівка - Кременчук. Про це повідомив голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік.

Відповідно до умов договору, «Ростдорстрой» відремонтує 50 з 87 км дороги:

Лубенський район - 18,9 км;

Кременчуцький район - 31,1 км.

Підрядник облаштує близько 400 тис. м² нового дорожнього полотна (основа з органо-мінеральної суміші, вирівнюючий шар з асфальтобетону та верхній шар з асфальтобетонних сумішей на бітумі з полімерними добавками). Також будуть відремонтовані три мости (поблизу Вишневого, Карпихи та Пирогів) й оновлена супутня інфраструктура: встановлені нові автопавільйони, дорожні знаки, бар'єрне огородження та нанесена розмітка.

Протягом 2022 року будуть проведені роботи в Кременчуцькому районі з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення:

С171136 Чечелеве - /М-22/ на суму майже 1,6 млн. грн.;

О1721299 Семенівка-Богданівка-Худоліївка на суму майже 1,3 млн. грн.

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