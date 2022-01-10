30 км доріг у Кременчуцькому районі відремонтують цього року

На новорічні свята Служба автомобільних доріг у Полтавській області уклала з ТОВ «Ростдорстрой» договір на ремонт окремих ділянок траси Т-17-16 Бочки - Хорол - Семенівка - Кременчук. Про це повідомив голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік.
Відповідно до умов договору, «Ростдорстрой» відремонтує 50 з 87 км дороги:
Підрядник облаштує близько 400 тис. м² нового дорожнього полотна (основа з органо-мінеральної суміші, вирівнюючий шар з асфальтобетону та верхній шар з асфальтобетонних сумішей на бітумі з полімерними добавками). Також будуть відремонтовані три мости (поблизу Вишневого, Карпихи та Пирогів) й оновлена супутня інфраструктура: встановлені нові автопавільйони, дорожні знаки, бар'єрне огородження та нанесена розмітка.
Протягом 2022 року будуть проведені роботи в Кременчуцькому районі з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення:
Замовлені послуги з обстеження та розробки кошторисної документації по об’єктам:
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