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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини, Полтавщина

30 км доріг у Кременчуцькому районі відремонтують цього року

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 239 Коментарів: 1

 

Також планують відремонтувати три мости 

На новорічні свята Служба автомобільних доріг у Полтавській області уклала з ТОВ «Ростдорстрой» договір на ремонт окремих ділянок траси Т-17-16 Бочки - Хорол - Семенівка - Кременчук. Про це повідомив голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік. 

Відповідно до умов договору, «Ростдорстрой» відремонтує 50 з 87 км дороги:

  • Лубенський район - 18,9 км;
  • Кременчуцький район - 31,1 км.

Підрядник облаштує близько 400 тис. м² нового дорожнього полотна (основа з органо-мінеральної суміші, вирівнюючий шар з асфальтобетону та верхній шар з асфальтобетонних сумішей на бітумі з полімерними добавками). Також будуть відремонтовані три мости (поблизу Вишневого, Карпихи та Пирогів) й оновлена супутня інфраструктура: встановлені нові автопавільйони, дорожні знаки, бар'єрне огородження та нанесена розмітка.

Протягом 2022 року будуть проведені роботи в Кременчуцькому районі з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення:

  • С171136 Чечелеве - /М-22/ на суму майже 1,6 млн. грн.;
  • О1721299 Семенівка-Богданівка-Худоліївка на суму майже 1,3 млн. грн.

Замовлені послуги з обстеження та розробки кошторисної документації по об’єктам:

  • О1703036 Глобине – Троїцьке – Манжелія – Піски – Козельщина;
  • О1711141 Кременчук – Манжелія.
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Автор: Альона Душенко
Теги: дороги ремонт
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Коментарі: 1

4 077
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:08

Бедная дорога , О1711141 Кременчук – Манжелія.

lпятыйй год пошел, как ее должны были сделать тов "трансресурси" , шо виграло тендер....а теперь опять на ней пилят --обстеження та розробки кошторисної документації

Великое крадивництво....


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