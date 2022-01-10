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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Хто з кременчужан переживе коронавірус: вчені створили калькулятор ризиків при COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 118 Коментарів: 1

 

Науковці створили цей калькулятор, спираючись на дані 100 тисяч пацієнтів, у яких діагностували COVID-19

Група вчених з США та Ізраїлю створила інструмент, який дозволяє вирахувати вірогідність тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та ризик смерті з точністю до 85%.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповів один з розробників, доктор Євгеній Мерзон, фахівець з сімейної медицини, завідувач відділенням керованої медицини служби здоров'я «Леуміт».

Науковці створили цей калькулятор, спираючись на дані 100 тисяч пацієнтів, у яких діагностували COVID-19. Він дозволяє вирахувати ризик госпіталізації та смерті з точністю понад 85% в залежності від статі, віку пацієнта, кількості зроблених щеплень, наявності хронічних захворювань тощо.

Перевірити себе можна за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 калькулятор ризики
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Коментарі: 1

4 077
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:11

Согласно калькулятору не такая уж большая разница есть прививка или нет, возраст- это да.


0 0

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