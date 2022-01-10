Хто з кременчужан переживе коронавірус: вчені створили калькулятор ризиків при COVID-19

Науковці створили цей калькулятор, спираючись на дані 100 тисяч пацієнтів, у яких діагностували COVID-19
Група вчених з США та Ізраїлю створила інструмент, який дозволяє вирахувати вірогідність тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та ризик смерті з точністю до 85%.
Про це на своїй Facebook-сторінці розповів один з розробників, доктор Євгеній Мерзон, фахівець з сімейної медицини, завідувач відділенням керованої медицини служби здоров'я «Леуміт».
Науковці створили цей калькулятор, спираючись на дані 100 тисяч пацієнтів, у яких діагностували COVID-19. Він дозволяє вирахувати ризик госпіталізації та смерті з точністю понад 85% в залежності від статі, віку пацієнта, кількості зроблених щеплень, наявності хронічних захворювань тощо.
Перевірити себе можна за посиланням.
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