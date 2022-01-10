«Тривожні кнопки» хочуть встановити у транспорті Кременчука після жахливої трагедії

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 1 374 Коментарів: 3

У комунальному транспорті Кременчука хочуть встановити «тривожні кнопки», які викликатимуть «Муніципальну варту». На розгляд та відпрацювання питання управління транспорту дали тиждень. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому згадав страшну трагедію, коли чоловік заступився за жінку, а за кілька днів помер від отриманих травм.

- У транспорті був водій, стажер та кондуктор. Й жоден не відреагував, - сказав мер.

За словами Віталія Малецького «тривожні кнопки» з GPS-навігацією мають встановити в увесь комунальний транспорт міста. За допомогою кнопки водій зможе викликати «Муніципальну варту».

- Трапилася ситуація – натиснув кнопку й охоронці бачать, що в такому тролейбусі трапився конфлікт. Й приймають одразу на зупинці того хто погано себе веде. Можуть ще викликати 102, щоб розмовляли більш зрозумілою мовою, - розповів міський голова Кременчука.

Він додав, що зараз не працює система GPS-навігації, оскільки сервери знаходяться у Казахстані.

- Розуміємо, що «лежать» відключені сервери у Казахстані. Думаємо, що ситуація стабілізується. Якщо ні – переводьте на іншу компанію, в Німеччину або Україну, - звернувся з проханням Малецький до керівника управління транспорту Руслана Івашини.