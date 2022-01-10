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Кременчук

«Тривожні кнопки» хочуть встановити у транспорті Кременчука після жахливої трагедії

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 1 374 Коментарів: 3

 

На відпрацювання питання дали тиждень

У комунальному транспорті Кременчука хочуть встановити «тривожні кнопки», які викликатимуть «Муніципальну варту». На розгляд та відпрацювання питання управління транспорту дали тиждень. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому згадав страшну трагедію, коли чоловік заступився за жінку, а за кілька днів помер від отриманих травм.

Заступився за жінку: кременчужанина штовхнули в автобусі – через кілька днів він помер
- У транспорті був водій, стажер та кондуктор. Й жоден не відреагував, - сказав мер.

За словами Віталія Малецького «тривожні кнопки» з GPS-навігацією мають встановити в увесь комунальний транспорт міста. За допомогою кнопки водій зможе викликати «Муніципальну варту».

- Трапилася ситуація – натиснув кнопку й охоронці бачать, що в такому тролейбусі трапився конфлікт. Й приймають одразу на зупинці того хто погано себе веде. Можуть ще викликати 102, щоб розмовляли більш зрозумілою мовою, - розповів міський голова Кременчука.

Він додав, що зараз не працює система GPS-навігації, оскільки сервери знаходяться у Казахстані.

- Розуміємо, що «лежать» відключені сервери у Казахстані. Думаємо, що ситуація стабілізується. Якщо ні – переводьте на іншу компанію, в Німеччину або Україну, - звернувся з проханням Малецький до керівника управління транспорту Руслана Івашини.
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт тривожна кнопка автобус смерть бійка
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Коментарі: 3

570
ankrem:
Сьогодні, 10:31

А толку, что приедут гопники ?


7 3
690
shtai:
Сьогодні, 10:46

І скільки вони будуть гнатися за "траліком" по заторах? І на якій підставі будуть затримувати ймовірного порушника, якщо після конфлікту він буде вести себе спокійно?

 

Розуміємо, що «лежать» відключені сервери у Казахстані. Думаємо, що ситуація стабілізується. Якщо ні – переводьте на іншу компанію, в Німеччину або Україну

 

А чому одразу Німеччина? Вже є на кого перекинути маршрутки? Навіть в раісі заборонено тримати такі данні за межами країни...


7 2
217
1
ags:
Сьогодні, 12:20

Чего вы сразу негатив начали писать? "Какой толк?", "Сколько будут гнаться?". Хорошее дело, иметь кнопку вызова в случае неадекватных действий внутри салона. Ведь звонить в полицию никто не хочет, а вот кнопку тыкнуть - другое дело. 

 

Другой вопрос в том, как быстро будут реагировать? И почему мы в столь огромном государстве не в состоянии сделать централизовананно систему серверов под комунальные нужды для всех городов? Для городского и служебного транспорта. Какая необходимость была выносить сервера в Казахстран, где интернет в целом не быстрый. Очередное пилилово на местах?


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