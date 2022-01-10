«Тривожні кнопки» хочуть встановити у транспорті Кременчука після жахливої трагедії

У комунальному транспорті Кременчука хочуть встановити «тривожні кнопки», які викликатимуть «Муніципальну варту». На розгляд та відпрацювання питання управління транспорту дали тиждень. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому згадав страшну трагедію, коли чоловік заступився за жінку, а за кілька днів помер від отриманих травм.
За словами Віталія Малецького «тривожні кнопки» з GPS-навігацією мають встановити в увесь комунальний транспорт міста. За допомогою кнопки водій зможе викликати «Муніципальну варту».
Він додав, що зараз не працює система GPS-навігації, оскільки сервери знаходяться у Казахстані.
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