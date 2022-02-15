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Кременчужанин погрожує отруїти тварин у місті

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 779 Коментарів: 3

 

Таке повідомлення він наклеїв біля під’їзду

На вулиці Тараса Бульби, 19 в Кременчуці, місцевий мешканець погрожує отруїти тварин, повідомляють очевидці в спільноті h.kremenchug.

Житель під’їзду погрожує потруїти тварин, яких підкормлюють інші жителі.

Очевидно чоловік не знає, що це порушення кримінального законодавства, а саме ст. 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Якщо вирішить потруїти тварин, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

 

9
Автор: Філіп Мостовий
Теги: отруєння тварини Кременчук
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Коментарі: 3

103
rva:
Сьогодні, 18:41

Порушення кримінального законодавства, це коли собаки на дітей нападають. Коли дитина після нападу на все життя калікою залишається. Напад на дитину, це злочин,  і всі причетні до такого злочину повинні понести покарання згіднго кримінального законодавства.


33 13
263
DNIWE:
Сьогодні, 19:12

Похоже на крик души.

Не вижу ничего хорошего в кормушке бродячих животных под подъездом


21 6
1 369
antikola:
Сьогодні, 19:49

Цитата: DNIWE

Похоже на крик души.

Не вижу ничего хорошего в кормушке бродячих животных под подъездом

Так этими кормушками и способствуют размножению котов и собак....


10 5

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