Кременчужанин погрожує отруїти тварин у місті

На вулиці Тараса Бульби, 19 в Кременчуці, місцевий мешканець погрожує отруїти тварин, повідомляють очевидці в спільноті h.kremenchug.
Житель під’їзду погрожує потруїти тварин, яких підкормлюють інші жителі.
Очевидно чоловік не знає, що це порушення кримінального законодавства, а саме ст. 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Якщо вирішить потруїти тварин, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
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