Кременчужанин погрожує отруїти тварин у місті

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 779 Коментарів: 3

На вулиці Тараса Бульби, 19 в Кременчуці, місцевий мешканець погрожує отруїти тварин, повідомляють очевидці в спільноті h.kremenchug.

Житель під’їзду погрожує потруїти тварин, яких підкормлюють інші жителі.

Очевидно чоловік не знає, що це порушення кримінального законодавства, а саме ст. 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Якщо вирішить потруїти тварин, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.