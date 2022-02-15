59% мешканців Полтавщини вакцинувалися: яка ситуація на Кременчуччині

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 448

У Полтавській області вакциновано 59% мешканців. Про це на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ПОДА Віктор Лисак. Він описав загальну ситуацію захворюваності на коронавірус в регіоні.

- Ситуація залишається складною, але радує, що Полтавщина продовжує залишатися в «жовтій» зоні карантину, – розповів Віктор Лисак. – Минулий тиждень за кількістю виявлення нових випадків був рекордним для області, від 1400 до 1523 осіб щодоби отримували підтверджені тести. 4 лабораторії області працюють напружено, виконують до 3 тисяч ПЛР аналізів щодня.

Дистанційне навчання в школах дало змогу зменшити кількість хворих серед дитячого населення, повідомив Віктор Лисак. Нині в області хворіє 1743 дитини.

Госпіталізація хворих коронавірусом залишається на рівні 30,1%. Серед 726 осіб, що потрапили в лікарні з підтвердженим діагнозом, 41 людина знаходиться в реанімації, 38 підключені до апаратів ШВЛ.

В області триває вакцинальна кампанія. Уже 59,7 % дорослого населення отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, 56,6% – щеплені повністю. 33 тисячі жителів Полтавської області в цьому році вакцинувалися бустерною дозою.

Віктор Лисак назвав кілька громад у кожному районі, де населення щеплюється найгірше, – Драбинівська, Мартинівська, Нехворощанська, Скороходівська, Пришибська, Чорнухинська, Заводська та Комишнянська громади. У них вакциновано від 26 до 39% населення.

У Кременчуцькому районі критична ситуація з вакцинацією у Пришибській селищній територіальній громаді - 34,3%, Новагалещина - 35,5%.

Голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік повідомив, що рівень вакцинації по Кременчуцькому району складає 60,7%, що є найвищим показником серед районів області. Зокрема, у Кам’янопотоківській громаді вакциновано 91,3% мешканців, Омельницькій – 65,2%, Козельщинській та Кременчуцькій – по 60,0%, Піщанській – 58,3%, Горішньоплавнівській – 53,1%, Градизькій – 52,6%, Глобинській – 48,9%.

На жаль, у інших громадах цьому важливому питанню не приділено належної уваги: у Семенівській громаді вакциновано 41,5 % населення, Оболонській – 40,0%, а у Новогалещинській та Пришибській лише 35,6% та 34,5% відповідно. Саме у громадах з низьким рівнем вакцинації за минулий тиждень було найвище збільшення випадків захворюваності на COVID-19: Новогалещинська – на 325%, Семенівська – на 380%, Пришибська – на 1 150%.