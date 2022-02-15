На Полтавщині за добу три людини отруїлися газом

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З’ясовують причини

14 лютого о 16.30 до відділення Кременчуцької ЛІЛ госпіталізували людину з попереднім діагнозом: отруєння чадним газом, повідомляє департамент з питань оборони, цивільного захисту та взаємодії з поліцією Полтавської облдержадмністрації. Стан здоров’я – тяжкий. Також 14 лютого о 16.15 до відділення Полтавської обласної лікарні з діагнозом: отруєння природним газом госпіталізували двох осіб. Обставини події з’ясовують. Стан здоров’я – тяжкий.

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