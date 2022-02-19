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Прокуратура оскаржила апеляцію стосовно підприємиці, яка насмерть збила неповнолітнього велосипедиста

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 484

Суди першої та апеляційної інстанцій жінку виправдали

Полтавська обласна прокуратура оскаржила ухвалу Полтавського апеляційного суду стосовно приватної підприємиці. Цією ухвалою залишили в силі вирок Октябрського районного суду Полтави про виправдання обвинуваченої у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 6 листопада 2018 року на вул. Соборності у Полтаві, унаслідок якої постраждав неповнолітній велосипедист. Після двох місяців коми юнак помер.

Касаційну скаргу подали до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Прокуратура просить призначити новий розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, підтримуючи публічне обвинувачення, у дебатах прокурор попросив Октябрський районний суд Полтави призначити  водійці автомобіля максимальну міру покарання, передбачену ч. 2 ст. 286 КК України, – 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Суди першої та апеляційної інстанцій жінку виправдали. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура ДТП
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