Прокуратура оскаржила апеляцію стосовно підприємиці, яка насмерть збила неповнолітнього велосипедиста

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 484

Полтавська обласна прокуратура оскаржила ухвалу Полтавського апеляційного суду стосовно приватної підприємиці. Цією ухвалою залишили в силі вирок Октябрського районного суду Полтави про виправдання обвинуваченої у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 6 листопада 2018 року на вул. Соборності у Полтаві, унаслідок якої постраждав неповнолітній велосипедист. Після двох місяців коми юнак помер.

Касаційну скаргу подали до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Прокуратура просить призначити новий розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, підтримуючи публічне обвинувачення, у дебатах прокурор попросив Октябрський районний суд Полтави призначити водійці автомобіля максимальну міру покарання, передбачену ч. 2 ст. 286 КК України, – 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Суди першої та апеляційної інстанцій жінку виправдали.