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Освіта, Полтавщина

У Полтаві діти вийдуть з «дистанційки» у понеділок, а у Кременчуці - ні

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 657

Кременчужани сидітимуть по домівкам ще тиждень

З 21 лютого учні 5-11 класів Полтавської громади можуть повернутися за шкільні парти. Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай у програмі «Поговоримо?».

Відповідну рекомендацію для керівників шкіл вже ухвалили на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 18 лютого.

Як повідомили у пресслужбі міськради, з понеділка 21 лютого всі школи територіальної громади повертаються за парти. На далі кожен заклад освіти самостійно буде ухвалювати рішення про перехід на дистанційне навчання відповідно до рівня захворюваності в школі.

Нагадаємо, що дистанційне навчання у школах Кременчука продовжили до 25 лютого.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дистанційне навчання
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