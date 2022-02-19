Дуелі, перешкоди, джунглі та найкращий сищик: що новенького почитати кременчужанам у вихідні

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Владислав Івченко «Найкращий сищик імперії на службі приватного капіталу»
До цієї книги ввійшли 14 історій, розплутаних славетним детективом Іваном Карповичем Підіпригорою.
1910 -1914 рік. Після виходу у відставку колишній філер Київського охоронного відділення Іван Карпович Підіпригора купує на зібрані гроші невеликий хутір Курбани Роменського повіту Полтавської губернії, де збирається вести спокійне життя провінційного землевласника. Та спокій йому дуже швидко набридає, тож Іван Карпович охоче починає займатися цікавими справами і поступово стає справжнім приватним детективом, а потім і зіркою пригодницької літератури.
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Павло Зінченко «Українська дуельна традиція»
Палаци, бали, маєтки, кокетливий жіночий голос, розкішне вбрання, необережно кинуте слово. Дуель! Світанок, безлюдна галявина, з’являються двоє чоловіків, секунданти, багряна пляма на білій сорочці.
Десь такий стереотип сформувався щодо дуель. Насправді ж все було по-іншому, тим більше по-іншому було в Україні, Звісно, ж бали з маєтками слугували фоном для дуелей, але не більше.
Книга історика Павла Зінченка – це екскурсія до світу запальної української шляхти та норовливого козацтва, це історії про те, хто був «першою шаблею Речі Посполитої», хто бився з відомим звабником Казановою та багато інших цікавих фактів.
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Раян Голідей «Напролом. Мистецтво перетворити перешкоди на перемоги»
Перешкод не уникнути. Вони розчаровують і паралізують сучасне суспільство. Та годі їх сприймати негативно, вважає медіа стратег Раян Голідей. Адже кожна перешкода – це можливість перевірити себе, спробувати щось нове і, врешті-решт, вийти переможцем.
Використовуючи принципи стоїків, автор допоможе побачити ситуацію в цілому і зосередитися на тому, що можна змінити. Навчить, як стати емоційно стійкішим, знаходити у проблемах можливості і виробити імунітет до труднощів.
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Михаил Шторм «Затерянные в джунглях»
Пригоди фотографа Дмитра Бикова, авантюриста і шукача неприємностей, тривають. Біля водоспадів Ігуасу він знову зустрінеться зі своєю австралійською подругою Камілою. Щ об заробити грошей на купівлю нової яхти, вона наважилася на рекламний політ на повітряній кулі. І хоча вітряна погода не сприяє польоту – новий приятель Каміли готовий вразити всіх своєю відвагою. Ніхто не слухає Дмитрових доводів, і йому залишається тільки спостерігати, як раптова буря відносить їх в дикі джунглі. Відклавши всі справи, Дмитро кидається на пошуки – з мінімальним спорядженням і підступним провідником.
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