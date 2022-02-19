Дуелі, перешкоди, джунглі та найкращий сищик: що новенького почитати кременчужанам у вихідні

Павло Зінченко «Українська дуельна традиція»

Палаци, бали, маєтки, кокетливий жіночий голос, розкішне вбрання, необережно кинуте слово. Дуель! Світанок, безлюдна галявина, з’являються двоє чоловіків, секунданти, багряна пляма на білій сорочці.

Десь такий стереотип сформувався щодо дуель. Насправді ж все було по-іншому, тим більше по-іншому було в Україні, Звісно, ж бали з маєтками слугували фоном для дуелей, але не більше.

Книга історика Павла Зінченка – це екскурсія до світу запальної української шляхти та норовливого козацтва, це історії про те, хто був «першою шаблею Речі Посполитої», хто бився з відомим звабником Казановою та багато інших цікавих фактів.