У Кременчуці активізувався доґхантер

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18 лютого, вночі на Ревівці, у Кременчуці, чоловік потруїв собак, повідомляють очевидці у спільноті h_kremenchug.

Місцева жителька розповідає, що вночі її розбудив чоловік через гавкіт собак, вони вийшли на вулицю і побачили, що їх собаку отруїли, вона помирає.

Чоловік, який отруїв собак пішов по вул.Червонопрапорній, у бік Цимлянської, Каховської. З того боку сильно гавкали собаки, деякі верещали. Можливо, також були отруєні.

Доґхантер розкидав шматочки ковбаси, начинені отрутою. Два шматочки лежали у дворі, два – на вулиці, – інформує жінка.