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У Кременчуці активізувався доґхантер

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 785

 

Чоловік повбивав домашніх тварин

18 лютого, вночі на Ревівці, у Кременчуці, чоловік потруїв собак, повідомляють очевидці у спільноті h_kremenchug.

Місцева жителька розповідає, що вночі її розбудив чоловік через гавкіт собак, вони вийшли на вулицю і побачили, що їх собаку отруїли, вона помирає.

Чоловік, який отруїв собак пішов по вул.Червонопрапорній, у бік Цимлянської, Каховської. З того боку сильно гавкали собаки, деякі верещали. Можливо, також були отруєні.

Доґхантер розкидав шматочки ковбаси, начинені отрутою. Два шматочки лежали у дворі, два – на вулиці, – інформує жінка.

 

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Автор: Філіп Мостовий Джерело фото: h.kremenchug
Теги: вночі на Ревівці в Кременчуці отруєння
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