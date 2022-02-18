83-річна невакцинована кременчужанка померла через коронавірус

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Сьогодні, 18 лютого, в Кременчуці зареєстрували 173 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 95 жінок віком від 19 до 86 років, 71 чоловік віком від 20 до 86 років, 4 дитини віком від 1 до 16 років та 3 дитини першого року життя. Із них 157 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 16 - лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 156 пацієнтів.

Одужало 127 кременчужан.

На жаль, померла 83-річна невакцинована жінка.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 22 346 випадків хвороби: одужало 18 799, померло 699.