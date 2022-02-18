Блогер та ведучий Євген Кузьменко готуватиме до сезону футбольний клуб «Кремінь»

Спеціаліст допомагатиме тренеру Роману Локтіонову
Футбольний клуб «Кремінь» підсилився блогером та ведучим телеканалу «Футбол» Євгеном Кузьменком. Євген є аналітиком телеканалу «Футбол», веде свій сайт та телеграм-канал, де розписує моменти як «Кременя», так і суперників кременчуцького клубу, ситуацію чемпіонатів України, Німеччини, Італії...
- Вопрос: в чем ошибка вратаря?... Все дело в росте игроков в стенке. Конечно, самый рослый должен стоять на краю, закрывая дальний от вратаря угол, - аналіз Євгена Кузьменка у ситуації коли команда «Стандарт» в рамках Кубку Пожечевського пробивала у ворота «Кременя».
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