Блогер та ведучий Євген Кузьменко готуватиме до сезону футбольний клуб «Кремінь»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 404

Футбольний клуб «Кремінь» підсилився блогером та ведучим телеканалу «Футбол» Євгеном Кузьменком. Євген є аналітиком телеканалу «Футбол», веде свій сайт та телеграм-канал, де розписує моменти як «Кременя», так і суперників кременчуцького клубу, ситуацію чемпіонатів України, Німеччини, Італії...





- Вопрос: в чем ошибка вратаря?... Все дело в росте игроков в стенке. Конечно, самый рослый должен стоять на краю, закрывая дальний от вратаря угол, - аналіз Євгена Кузьменка у ситуації коли команда «Стандарт» в рамках Кубку Пожечевського пробивала у ворота «Кременя».