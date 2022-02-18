На Донбасі продовжуються провокаційні артилерійські обстріли з боку російсько-окупаційних військ

Пресслужба штабу ООС повідомляє, що станом на 14 годину, 18 лютого, зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань російських окупаційних військ, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь лише в разі загрози життю військовослужбовців для припинення активності противника. Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.
Сьогодні близько 12.00 російські окупаційні війська обстріляли КПВВ «Щастя», що в Луганській області, де в цей час знаходилась колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Колона поверталася з тимчасово непідконтрольної території. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета, 82 мм міномета та гранатомета АГС-17.
Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.
Сьогодні у Верховній Раді на годині запитань до Уряду Міністр оборони України Олексій Резніков заявив що головним об’єктом атаки російських військ стало мирне населення:
- Вчора були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що відбувалося з початку року. Наше завдання — приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом до ескалації.
З 1 січня по 16 лютого включно на лінії дотику в Донецькій та Луганській областях з боку тимчасово окупованих Росією територій було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів і 4 обстріли населених пунктів. В тому числі — 22 рази з забороненої мінськими домовленостями зброї.
Зазвичай фіксувалося 2-5 порушень на добу. При чому були періоди по кілька днів, коли не фіксувалося жодного обстрілу.
Натомість за минулу добу, 17 лютого, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 — із забороненої зброї, застосовував ствольну артилерію та міномети різних калібрів, гранатомети, стріляв з танків і ПТРК. Обстріли розпочалися близької 5:00 ранку і з перервами тривали до 14:00. Потім був сплеск після 22:00.
Вони відбувалися майже во всій лінії дотику — від Станиці Луганської до Широкиного. Загалом російські та підконтрольні Росії незаконні збройні формування вели вогонь в районі 30 українських населених пунктів.
Звертаю увагу на характер цих обстрілів.
Близько 9.00 один зі снарядів потрапив у будівлю дитячого садка у Станиці Луганській, де в той момент знаходилось 20 дітей і 18 співробітників. Діти на щастя не постраждали, 3 співробітника отримали контузії.
Близько 9.50 під час обстрілу селища Мар’їнка на Донеччині снаряд впав поряд з автобусною зупинкою, яка розташована поблизу школи. Дві особи поранені.
Близько 10.30 під час обстрілу селища Врубівка біля Попасної на Луганщині снаряд впав на подвір’я Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Дивом ніхто не постраждав. Але діти і педагоги були змушені ховатись у підвалі, бо обстріл тривав.
У Врубівці постраждало 10 житлових будинків. У Новозванівці, яка також біля Попасної, зруйновано житловий будинок. Там проживала родина з 4 осіб, в тому числі літня жінка та дитина. Просто пощастило, що їх не було вдома.
Загалом десятки житлових будинків залишились без світла та газу.
Вчора внаслідок дій ворога було поранено трьох наших бійців і ще один отримав бойову травму.
Як ви бачите, російське командування спрямувало сильний удар проти навчальних закладів і житла.
Головним об’єктом атаки стало мирне населення. Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали, як про можливий сценарій ескалації.
Переконаний, що однією з причин цієї масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячено мінським домовленостям. Це традиційна тактика російського сторони.
Завжди перед засіданнями ТКГ, перед зустрічами у нормандському форматі, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним.
Вчора зранку російські пропагандисти активно поширювали фейкову інформацію про обстріл дитячого садочка у Станиці Луганській. Вони вказували, що, начебто, цей садочок знаходиться на тимчасово окупованій території.
Вірогідно, були очікування, що наші війська порушать домовленості і дадуть привід звинуватити Україну в атаках на мирних людей. Але вони вкотре помилилися і їхню брехню вдалося дуже швидко спростувати.
Я хочу подякувати усім нашим бійцям і командирам за витримку. Україна діяла чітко у межах досягнутих домовленостей і процедур.
По-перше, з залученням СММ ОБСЄ був задіяний координаційний механізм відповідно до Заходів з посилення режиму припиненню вогню, який було, узгоджено 22 липня 2020 року.
По-друге, наша делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до координатора ТКГ — ОБСЄ, з ініціативою невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього — засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню.
Також Міноборони спільно з Міністерством внутрішніх справ за участі колег з інших відомств швидко організували візит групи журналістів, у тому числі — з міжнародних ЗМІ, до Станиці Луганської, щоб вони на власні очі побачили той дитячий садок.
Як наслідок — ворог отримав прямо протилежну картинку, ніж сподівався. Тепер весь світ знатиме, хто руйнує мир на Донбасі.