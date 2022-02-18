На Донбасі продовжуються провокаційні артилерійські обстріли з боку російсько-окупаційних військ

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Пресслужба штабу ООС повідомляє, що станом на 14 годину, 18 лютого, зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань російських окупаційних військ, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.

Двічі Піщане – з мінометів калібру 120 мм.

Південне – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – з мінометів калібру 82 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.

Сім разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Нью Йорк – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Гранітне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

Артема – з мінометів калібру 120 мм., протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Новогригорівку – з мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Новоолександрівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь лише в разі загрози життю військовослужбовців для припинення активності противника. Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Сьогодні близько 12.00 російські окупаційні війська обстріляли КПВВ «Щастя», що в Луганській області, де в цей час знаходилась колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Колона поверталася з тимчасово непідконтрольної території. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета, 82 мм міномета та гранатомета АГС-17.

Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

- Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей, — зазначив генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Сьогодні у Верховній Раді на годині запитань до Уряду Міністр оборони України Олексій Резніков заявив що головним об’єктом атаки російських військ стало мирне населення: