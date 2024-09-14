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У Кременчуці планують ремонти двох каналізаційних колекторів за понад 3 млн гривень

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 142

Ремонт колектора на проспекті Свободи мають розпочати 10 жовтня, роботи на вулиці Єднання України вже тривають

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило тендери на ремонти каналізаційних колекторів від вулиці Єднання України до вул. Юрія Руфа, 1-В та проспекті Свободи. Попередня загальна сума угод складає 3 млн 22 тис. 951 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Ремонт колектора на проспекті Свободи мають розпочати 10 жовтня, і триватиме він до кінця 2025 року. Очікувана вартість робіт — понад 2,7 млн гривень. 

Від вулиці Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 на вул. Юрія Руфа, 1-В мають відремонтувати окремі вузли та аварійні ділянки каналізаційного колектора. Закупівля проводилась без використання електронної системи, угоду водоканал уклав з товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестшляхбуд-4». Роботи триватимуть до кінця 2024 року. 

Що відомо про ТОВ «Інвестшляхбуд-4»

За даними Youcontol, фірму зареєстрували у 1999 році. Керівником і власником ТОВ вказаний Максим Редколес. Як вказано у Clarity Project, «Інвестшляхбуд-4» брала участь у 43 закупівлях і має 33 договори, які вже підписані, на загальну понад 9 млн гривень. 

Найбільше за сумою договори ТОВ має з КП «Теплоенерго» — понад 5,5 млн гривень, КП «Кременчукводоканал» — понад 870 тисяч гривень та з виконавчим комітетом Глобинської міської ради — понад 740 тисяч гривень. 

У судовому реєстрі вказано, що «Інвестшляхбуд-4» фігурувала у кримінальній справі за 2006 рік щодо виконання будівельних робіт в приміщенні на той час Комсомольського палацу культури і творчості. Відомо, що ремонтна бригада, яка нібито представляла фірму, не мала дозвільних документів на будівництво. Бригадир нібито від ТОВ був у дружніх стосунках з керівником вже справжнього «Інвестшляхбуд-4», вказано в судовому рішенні. 

Гроші за виконану роботу бригада отримувала у готівці. Під час дослідження виконаних робіт, фахівці виявили «безпідставно завищені обсяги виконаних робіт та ціни на будівельні матеріали», вартість робіт підвищилась до 79 950 грн.

Нагадаємо, капітальний ремонт каналізаційного колектора на вулиці Юрія Руфа місцева влада планує завершити до 20 вересня. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня. 

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Автор: Телеграф
Теги: колектор ремонт водоканал
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