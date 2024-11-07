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Два кременчуцькі ліцеї отримають гроші зі Стабфонду: скільки саме та на що витратять

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 92

 

Кошти виділяють для ліцеїв № 4 та № 6

Двом ліцеям Кременчука виділяють кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради. Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії 6 листопада.

Так ліцей № 4 отримає близько 707 тисяч гривень на придбання обладнання для викладання предмета «Захист України».

Виділили кошти і на потреби ліцею № 6. Заклад освіти отримає 130 тисяч гривень для проведення поточного ремонту підлоги окремих внутрішніх приміщень.

Обидва рішення члени комісії підтримали одноголосно.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кременчуцький ліцей № 5 ім. Т. Г. Шевченка отримає 290 тисяч гривень від ЮНІСЕФ на утеплення приміщення.

Також нещодавно Кременчук отримав 7 мільйонів гривень субвенції на викладання предмета «Захист України» у школах.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей № 4 ліцей №6 гроші стабфонд
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