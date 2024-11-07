Два кременчуцькі ліцеї отримають гроші зі Стабфонду: скільки саме та на що витратять

Двом ліцеям Кременчука виділяють кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради. Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії 6 листопада.
Так ліцей № 4 отримає близько 707 тисяч гривень на придбання обладнання для викладання предмета «Захист України».
Виділили кошти і на потреби ліцею № 6. Заклад освіти отримає 130 тисяч гривень для проведення поточного ремонту підлоги окремих внутрішніх приміщень.
Обидва рішення члени комісії підтримали одноголосно.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кременчуцький ліцей № 5 ім. Т. Г. Шевченка отримає 290 тисяч гривень від ЮНІСЕФ на утеплення приміщення.
Також нещодавно Кременчук отримав 7 мільйонів гривень субвенції на викладання предмета «Захист України» у школах.
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