Два кременчуцькі ліцеї отримають гроші зі Стабфонду: скільки саме та на що витратять

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 92

Кошти виділяють для ліцеїв № 4 та № 6

Двом ліцеям Кременчука виділяють кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради. Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії 6 листопада. Так ліцей № 4 отримає близько 707 тисяч гривень на придбання обладнання для викладання предмета «Захист України». Виділили кошти і на потреби ліцею № 6. Заклад освіти отримає 130 тисяч гривень для проведення поточного ремонту підлоги окремих внутрішніх приміщень. Обидва рішення члени комісії підтримали одноголосно. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кременчуцький ліцей № 5 ім. Т. Г. Шевченка отримає 290 тисяч гривень від ЮНІСЕФ на утеплення приміщення. Також нещодавно Кременчук отримав 7 мільйонів гривень субвенції на викладання предмета «Захист України» у школах.

Поділитись новиною



