Учора у Кременчуці на Халаменюка знайшли боєприпас часів минулих війн

Сьогодні, 08:54 Переглядів: 0

Учора, 6 листопада, близько 15.50 на вулиці Халаменюка у Кременчуці знайшли вибухонебезпечний предмет. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними рятувальників, боєприпас належить до часів минулих війн.

На сьогодні, 7 листопада, заплановано знищення вибухівки представниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Громадян у цей час закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, знайдений боєприпас часів минулих війн знешкоджували і у липні у Глобиному.