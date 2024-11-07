Учора у Кременчуці на Халаменюка знайшли боєприпас часів минулих війн

Учора, 6 листопада, близько 15.50 на вулиці Халаменюка у Кременчуці знайшли вибухонебезпечний предмет. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
За даними рятувальників, боєприпас належить до часів минулих війн.
На сьогодні, 7 листопада, заплановано знищення вибухівки представниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Громадян у цей час закликають зберігати спокій.
Нагадаємо, знайдений боєприпас часів минулих війн знешкоджували і у липні у Глобиному.
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