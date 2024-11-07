Учора у Кременчуці та районі сталися три пожежі — рятувальники

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Учора, 6 листопада, на території Кременчука та району сталися три пожежі. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 14.26 загорілася господарська споруда у селі Весела Долина Глобинської громади. Пожежу вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників, проте вогонь знищив господарську споруду повністю.

Також дві пожежі сталися учора у Кременчуці. Близько 09.08 загорілося сміття на вулиці Залізничній - вигоріло приблизно 100 м2 площі території. Ще одне загоряння сміття сталося близько 15.17 на вулиці Сержанта Мельничука - там територія загоряння становила приблизно 10 м2.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожеж немає. Нині фахівці ДСНС встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, під час пожежі у квартирі на вулиці Троїцькій загинула жінка.