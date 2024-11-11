Кременчуцькі борці здобули перемогу у відкритому кубку начальника ПОВА

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого кубку начальника Полтавської облвійськадміністрації зі змішаних єдиноборств. Серед учасників змагань — учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного. Про це повідомляють педагоги закладу.
Учні 8-Б класу ліцею вибороли:
Готував спортсменів до змагань тренер клубу Grit ana Growth Євгеній Пилипенко.
Турнір проходив у суботу, 9 листопада, у Полтаві й мав благодійну мету: під час заходу відбувся збір на дрони для захисників і захисниць 3-ї штурмової бригади.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли 10 медалей на чемпіонаті з греко-римської боротьби.
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