Мешканець Кременчуччини тримав удома гранати — поліція

У жителя Кременчуцького району правоохоронці знайшли гранати. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, вдома у чоловіка проводили санкціонований обшук, під час якого боєприпаси й виявили.
Гранати вилучили та відправили на експертизу. Наразі ж поліція встановлює, де чоловік їх взяв та навіщо тримав удома.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами).
Чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно дві гранати поліція знайшла й у жителя Диканської громади.
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