Мешканець Кременчуччини тримав удома гранати — поліція

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 163

Правоохоронці з’ясовують, де чоловік їх взяв та навіщо тримав удома

У жителя Кременчуцького району правоохоронці знайшли гранати. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вдома у чоловіка проводили санкціонований обшук, під час якого боєприпаси й виявили.

Гранати вилучили та відправили на експертизу. Наразі ж поліція встановлює, де чоловік їх взяв та навіщо тримав удома.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами).

Чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно дві гранати поліція знайшла й у жителя Диканської громади.



