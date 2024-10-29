У жителя Полтавщини поліція знайшла дві гранати

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 215

Про те, що чоловік зберігав гранати, поліція дізналась від місцевих мешканців

Поліція вилучила дві гранати у чоловіка у селі Байрак Диканської громади. Боєприпаси правоохоронці знайшли під час обшуку житла місцевого жителя. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 29 жовтня.

Про те, що чоловік зберігав гранати, поліція дізналась від місцевих мешканців. Обшуки відбулись 28 жовтня. Вилучені гранати правоохоронці направили на експертизу.

Нині слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Також вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу, написали у поліції.

Нагадаємо, 11 жовтня у Полтаві поблизу приватного будинку виявили гранату.