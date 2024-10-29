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На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який публікував символіку СРСР у соцмережі

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 237 Коментарів: 1

Вказано, що обвинувачений репостив публікації групи «Революционное просвещение»

Оржицький районний суд визнав винним жителя села Онішки Оржицького району у поширенні комуністичної символіки та у пропаганді комуністичного режиму. Чоловік у соцмережі «Однокласники» розмістив публікації із зображенням серпа, молота і п'ятикутної зірки, прапора СРСР та герба СРСР. Про це йдеться у вироку райсуду, який оприлюднили 25 жовтня. 

Вказано, що обвинувачений репостив публікації групи «Революционное просвещение». Це відбувалось з лютого по липень 2023 року. 

Чоловік отримав 1 рік іспитового терміну. 

Нагадаємо, 19 вересня парламент підтримав перейменування 11 населених пунктів у Полтавській області в рамках декомунізації та дерусифікації.

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Автор: Телеграф Джерело фото: згенеровано ChatGPT
Теги: суд декомунізація
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 19:59

івушкін слідуючий


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