На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який публікував символіку СРСР у соцмережі

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 237 Коментарів: 1

Оржицький районний суд визнав винним жителя села Онішки Оржицького району у поширенні комуністичної символіки та у пропаганді комуністичного режиму. Чоловік у соцмережі «Однокласники» розмістив публікації із зображенням серпа, молота і п'ятикутної зірки, прапора СРСР та герба СРСР. Про це йдеться у вироку райсуду, який оприлюднили 25 жовтня.

Вказано, що обвинувачений репостив публікації групи «Революционное просвещение». Це відбувалось з лютого по липень 2023 року.

Чоловік отримав 1 рік іспитового терміну.

Нагадаємо, 19 вересня парламент підтримав перейменування 11 населених пунктів у Полтавській області в рамках декомунізації та дерусифікації.