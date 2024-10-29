На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який публікував символіку СРСР у соцмережі

Оржицький районний суд визнав винним жителя села Онішки Оржицького району у поширенні комуністичної символіки та у пропаганді комуністичного режиму. Чоловік у соцмережі «Однокласники» розмістив публікації із зображенням серпа, молота і п'ятикутної зірки, прапора СРСР та герба СРСР. Про це йдеться у вироку райсуду, який оприлюднили 25 жовтня.
Вказано, що обвинувачений репостив публікації групи «Революционное просвещение». Це відбувалось з лютого по липень 2023 року.
Чоловік отримав 1 рік іспитового терміну.
Нагадаємо, 19 вересня парламент підтримав перейменування 11 населених пунктів у Полтавській області в рамках декомунізації та дерусифікації.
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