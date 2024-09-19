З другої спроби: народні депутати таки підтримали перейменування сіл на Полтавщині

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 222

Сьогодні, 19 вересня, народні депутати України у стінах Верховної Ради таки проголосували за перейменування десяти сіл та одного селища на Полтавщині. Про це стало відомо із картки проєкту постанови на сайті Верховної Ради.

Цього разу «за» проголосував 281 нардеп.

Відповідно до цього, 11 населених пунктів в області змінять свої назви. Серед них і село Новомосковське Глобинської громади на Кременчуччині — тепер воно називатиметься Лоза.

Перейменування села Новомосковське: що відомо

Питання перейменування села Новомосковське розглядається із початку року. Так у січні на сесії Глобинської міської ради було ухвалено рішення про перейменування села Новомосковське на Сонячне. Проте через недостатнє залучення місцевих жителів до громадського обговорення голосування не відбулося.

Вже у квітні Комітет Верховної Ради України погодив перейменування села — запропонували нову назву Лоза, аби таким чином увічнити пам’ять Юрія Лози — уродженця міста Глобине, видатного українського науковця, історика-картографа.