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Кременчук, Освіта

Науковий ліцей «Політ» у Кременчуці — на другому місці в рейтингу найкращих шкіл на Полтавщині (уточнено)

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 100

 

Також у першу десятку закладів освіти потрапили ще один ліцей із Кременчука та загальноосвітня школа із Горішніх Плавнів

Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії опинився на другому місці у рейтингу найкращих шкіл області. Такий список закладів освіти Полтавщини сформував освітній портал Education.ua.

У першу десятку найкращих закладів освіти міста та району потрапили три школи:

  • друге місце — Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії;
  • дев’яте місце — Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст»;
  • десяте місце — Горішньоплавнівська Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської.

На 18-му місці — Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь», на 34-му місці — Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка, на 44-му місці — Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп», на 52-му — Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний».

Загалом до рейтингу увійшли 280 закладів освіти з усієї області.

Визначали порядок шкіл у рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту у 2024 році. На місце у рейтингу повпливали як результати учасників, так і загальна кількість складених випускниками тестів.

Нагадаємо, Кременчуцький ліцей «Політ» за підтримки Тайваню отримає обладнання для кабінету інформатики.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей Політ школи ліцей Лінгвіст
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