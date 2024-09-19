Також у першу десятку закладів освіти потрапили ще один ліцей із Кременчука та загальноосвітня школа із Горішніх Плавнів
Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії опинився на другому місці у рейтингу найкращих шкіл області. Такий список закладів освіти Полтавщини сформував освітній портал Education.ua.
У першу десятку найкращих закладів освіти міста та району потрапили три школи:
На 18-му місці — Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь», на 34-му місці — Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка, на 44-му місці — Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп», на 52-му — Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний».
Загалом до рейтингу увійшли 280 закладів освіти з усієї області.
Визначали порядок шкіл у рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту у 2024 році. На місце у рейтингу повпливали як результати учасників, так і загальна кількість складених випускниками тестів.
Нагадаємо, Кременчуцький ліцей «Політ» за підтримки Тайваню отримає обладнання для кабінету інформатики.
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