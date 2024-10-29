У Кременчуці попрощаються з військовим Олександром Підориною

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 1 072

Завтра, 30 жовтня, у Кременчуці проведуть в останню путь військовослужбовця Олександра Підорини. Військовий загинув 10 жовтня 2024 року під час оборони України. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Поховання бійця відбудеться за таким розкладом:

— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.