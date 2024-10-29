У Кременчуці попрощаються з військовим Олександром Підориною

Завтра, 30 жовтня, у Кременчуці проведуть в останню путь військовослужбовця Олександра Підорини. Військовий загинув 10 жовтня 2024 року під час оборони України. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Поховання бійця відбудеться за таким розкладом:
— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
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