В Опішні нетверезий водій спричинив аварію — поліція

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Учора, 10 листопада, на Полтавщині у селищі Опішня сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 49-річний водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням та врізався у промислову споруду. Його із травмами госпіталізували.

Поліція також встановила, що за кермом водій був п’яний — у його крові виявлено понад 1,25 проміле алкоголю.

Наразі правоохоронці розглядають питання про складання адмінпротоколів за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг, дорожніх споруд чи іншого майна) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий водій врізався у дерево.