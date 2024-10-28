У Кременчуці нетверезий водій врізався у дерево — патрульні

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Учора, 27 жовтня, близько 23.00 на вулиці Лесі Українки у Кременчуці нетверезий водій спричинив аварію. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля КІА не врахував безпечної швидкості для руху, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Під час складання матеріалів патрульні також помітили, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд показав, що вміст алкоголю у нього в організмі — 2,40 проміле.

Патрульні склали на нетверезого водія адмінпротоколи за:

ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем в стані сп’яніння) КУпАП.

Далі усі матеріали правоохоронці передадуть до суду.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині п’яний 56-річний водій влетів у дерево: травмувалися він та його 44-річна пасажирка.