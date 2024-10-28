У Кременчуці нетверезий водій врізався у дерево — патрульні

Учора, 27 жовтня, близько 23.00 на вулиці Лесі Українки у Кременчуці нетверезий водій спричинив аварію. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля КІА не врахував безпечної швидкості для руху, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Під час складання матеріалів патрульні також помітили, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд показав, що вміст алкоголю у нього в організмі — 2,40 проміле.
Патрульні склали на нетверезого водія адмінпротоколи за:
Далі усі матеріали правоохоронці передадуть до суду.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині п’яний 56-річний водій влетів у дерево: травмувалися він та його 44-річна пасажирка.
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