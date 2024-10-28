Біля Пирятина вантажівка в'їхала у припаркований мікроавтобус: постраждала дитина

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У неділю, 27 жовтня, близько 15.40 на дорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу Пирятина сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вантажівка DAF під керуванням 31-річного водія зіткнулася із припаркованим на узбіччі мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результаті аварії постраждав 6-річний хлопчик. Його із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкої тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями у Полтаві мікроавтобус збив пішохідку — жінку ушпиталили.