На Полтавщині двоє браконьєрів наловили риби на 400 тисяч гривень

Днями на Полтавщині на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» правоохоронці затримали двох браконьєрів, які незаконно ловили рибу. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інфекції Центрального округу.
За даними інспекторів, чоловіки займалися промисловим виловом риби. При собі вони мали 12 сіток загальною довжиною близько 1 км.
На місце події екологи викликали слідчо-оперативну групу для встановлення факту правопорушення. Човен, сітки та рибу у браконьєрів вилучили.
Сума шкоди, яку браконьєри завдали навколишньому середовищу, становить близько 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині виявили браконьєрів, які наловили риби на понад 200 тисяч гривень.
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