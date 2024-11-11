На Полтавщині двоє браконьєрів наловили риби на 400 тисяч гривень

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Сітки з рибою у браконьєрів правоохоронці вилучили

Днями на Полтавщині на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» правоохоронці затримали двох браконьєрів, які незаконно ловили рибу. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інфекції Центрального округу.

За даними інспекторів, чоловіки займалися промисловим виловом риби. При собі вони мали 12 сіток загальною довжиною близько 1 км.

На місце події екологи викликали слідчо-оперативну групу для встановлення факту правопорушення. Човен, сітки та рибу у браконьєрів вилучили.

Сума шкоди, яку браконьєри завдали навколишньому середовищу, становить близько 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині виявили браконьєрів, які наловили риби на понад 200 тисяч гривень.