У Кременчуці розпочала роботу Служба судової охорони

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 180 Коментарів: 3

Співробітники забезпечуватимуть охорону та безпеку у судових установах нашого міста

З 22 липня у Кременчуці розпочав роботу підрозділ Служби судової охорони. Про це йдеться на сайті мерії нашого міста.





Начальник територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області полковник Служби Олександр Аленін зазначив, що підрозділ буде забезпечувати охорону та безпеку у судах Кременчука. Завдання його спвробітників – забезпечувати безпечне судочинство, громадський порядок у судових установах міста, пропускний режим та підтримувати належний порядок у судах.





Біля пам’ятника Тарасу Шевченку працівники підрозділу територіального управління Служби судової охорони присягнули на вірність українському народу та отримали жетони і погони.



