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У Кременчуці розпочала роботу Служба судової охорони

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 180 Коментарів: 3

 

Співробітники забезпечуватимуть охорону та безпеку у судових установах нашого міста

З 22 липня у Кременчуці розпочав роботу підрозділ Служби судової охорони. Про це йдеться на сайті мерії нашого міста.


Начальник територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області полковник Служби Олександр Аленін зазначив, що підрозділ буде забезпечувати охорону та безпеку у судах Кременчука. Завдання його спвробітників – забезпечувати безпечне судочинство, громадський порядок у судових установах міста, пропускний режим та підтримувати належний порядок у судах.


 

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку працівники підрозділу територіального управління Служби судової охорони присягнули на вірність українському народу та отримали жетони і погони.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: охрана суд

Коментарі: 3

1 621
mangust-1:
Сьогодні, 08:25

Тобто,армія придушення народу України збільшилась на N-не число поліціянтів.


15 7
4 816
КАПУША:
Сьогодні, 08:47

А у нас, що, були якісь прецеденти, що виникла необхідність у їхній появі? Чи знов таки рашку 2.0 роблять, щоб можна було виносити з залу суду невгодних адвокатів та активістів?


12 8
2 173
evil:
Сьогодні, 08:54

Чёрт пробивает очередное дно. Для меня это предверие массового полицейского террора под соусом руснявого реванша. Расцениваю это как способ лишить подозреваемых общественной поддержки и огласки в судах по резонансным, явно заказным делам. Чёрт пёрднул в небо по "подозреваемым" в деле убийства Шеремета, по делу Стерненко. Не получается посадить по закону, остается пропихивать силовым методом. А еще этот позавчерашний цирк с псевдотеррористами. Дешевый спектакль с хреновыми актерами. Хотя судя по всему, квартальный полудурок искренне-придурковато верил в происходящее...Фильм Земляне. Смотреть всем...Гребаный цирк. Цирк с квартальными придурками. И Авсраковскими чертями...Все ради того, чтобы сильнее закручивать гайки...Хуже не будет. Хоть поржем...


12 7

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