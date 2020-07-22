Гроші на плитку: у Кременчуці наремонтують тротуарів на 10 млн грн

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 137 Коментарів: 2

Такою є сума угод на капітальний ремонт тротуарів за бюджетні кошти на 2020 рік. Де з’являться нові тротуари? Кому і в який спосіб дають на них заробити?

У Кременчуці в поточному році уклали угод на капітальний ремонт тротуарів за бюджетні гроші на загальну суму 9 млн 989,6 тис грн.





Половину цієї суми замовники робіт пустили через допороги – тобто віддали підряди визначеним на власний розсуд виконавцям без проведення тендерів. Угоди на капітальний ремонт тротуарів укладало два замовники: комунально-виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) та департамент житлово-комунальних послуг виконкому (ДЖКГ).





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Ось де і за скільки зроблять нові тротуари

Роботи Процедура закупівлі Організатор Переможець Ціна договору, грн Капремонт тротуарів по вул. Вадима Пугачова від проспекту Свободи до житлового будинку №29 по вул. В. Пугачова Відкриті торги УКБ ТОВ "Фірма "Будівельний двір" 4 993 786,43 Капремонт тротуару по вул. Ігоря Сердюка від вул. Небесної Сотні до вул. Лейтенанта Покладова Процедура звітування про укладений договір УКБ ТОВ "Фортеця-Буд ЛТД" 933 162,99 Капіремонт тротуару на ділянці від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. №4 до вул. Володимира Великого, буд. №72 в м. Кременчуці Процедура звітування про укладений договір УКБ ПП "ДАС БУД" 792 307,20 Капремонт тротуару на ділянці від проспекту Лесі Українки, буд. 65 до буд. №16 287-ий квартал Процедура звітування про укладений договір УКБ ПП "ДАС БУД" 626 583,60 Капремонт тротуару з виконанням благоустрою території з установленням малих архітектурних форм у районі житлового будинку №76 по вулиці Мічуріна Процедура звітування про укладений договір ДЖКГ ТОВ "Фортеця-Буд ЛТД" 360 339,10 Капіремонт тротуару між житловими будинками №№4,7,8,9 кварталу 297 Процедура звітування про укладений договір ДЖКГ ТОВ "Фортеця-Буд ЛТД" 333 777,85 Капітальний ремонт тротуару по вулиці Івана Мазепи від вулиці Академіка Маслова до вулиці Перемоги (з парної сторони) Процедура звітування про укладений договір ДЖКГ ТОВ "Оверс" 800 922,14 Капремонт тротуару по вулиці Академіка Маслова від вулиці Соборної до вулиці Івана Мазепи (з непарної сторони) Процедура звітування про укладений договір ДЖКГ ТОВ "Оверс" 1 148 676,63







Тротуар за 5 млн грн





Найдорожчий капітальний ремонт тротуару на сьогодні – на вул. Вадима Пугачова. 8 липня «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в результаті тендера уклало угоду з переможцем - ТОВ «Фірма «Будівельний двір» на суму 4 млн 994 тис грн. Очікувана вартість закупівлі складала 5 млн 26 тис грн, економія у підсумку торгів, на які прийшло три учасники – 32,3 тис грн.





За умовами тендерної документації, фірма-підрядник має укласти понад 15 тис кв м плитки; судячи з довжини бордюрів, довжина тротуарів на ділянці капремонту складає близько 700 м.





Передбачені зручності для людей з обмеженими можливостями (ряди тактильної плитки), влаштування газонів, 34 ліхтарі зовнішнього освітлення. Також до переліку робіт входить влаштування перетинів проїжджої частини, установка 22 дорожніх знаків.





Роботи розраховані на два роки, термін виконання – до 31 грудня 2021 року. Розмір бюджетних призначень на 2020 рік – 1,93 млн грн.

Варто зазначити, що замовник (УКБ) цього разу поставив високі вимоги до учасників, за яких молоді будівельні фірми не мали б шансу отримати 5-мільйонний підряд. Крім наявності обладнання, матеріально-технічної бази, вимагався досвід роботи не менше двох років і виконання не менше двох аналогічних договорів за останні два роки вартістю не менш як 20% від суми закупівлі (тобто не менше ніж на мільйон).









На тендері конкурували підрядник із субпідрядником





ТОВ «Фірма «Будівельний двір» відповідає згаданим умовам: вона надала аналогічні угоди з УКБ та ДЖКГ на капремонт тротуарів за 2019 рік.





Її конкурентами були ПП «Поло-Інвестбуд» та ПП «Будмонтажпроект-17». Характерно, що під час аукціону учасники не знижували ціну.

ТОВ «Фірма «Будівельний двір» і ПП «Поло-Інвестбуд» - фірми не чужі. Як уже сказано, замовник прописав у тендерній документації вимогу виконання двох аналогічних договорів, і ПП «Поло-Інвестбуд» надало довідку про такі договори – про субпідряди у ТОВ «Фірма «Будівельний двір». До речі, ПП «Поло-Інвестбуд» жодного разу не вигравало відкриті торги та не отримувало підряд на капремонт чи реконструкцію.





Фірма має 42 дрібні бюджетні контракти на загальну суму 978,5 тис грн: постачання фарби, лаків, гіпсу, крейди, конструкційних матеріалів… Тобто капремонт тротуарів – явно не її профіль. Зате ПП «Поло-Інвестбуд» тричі сходило на торги з ТОВ «Фірма «Будівельний двір» - і всі три рази на тендери по тротуарах (у минулому році було ще два тендери від УКБ, щоправда, неуспішні — учасників дискваліфікували). Така поведінка ПП «Поло-Інвестбуд» свідчить про те, що фірма є технічним учасником, яка має забезпечити перемогу іншому, у даному випадку - ТОВ «Фірма «Будівельний двір». Дана фірма є улюбленим підрядником мерії та бюджетних установ.





Раніше ми писали про дві кременчуцькі фірми-двійнятка з однаковим словосполученням у назві - «Будівельний двір». Вони стало отримували підряди на допорогах (прямі угоди, без тендерів).









Однойменне ПП вже не отримує бюджетні контракти, зате обсяги робіт ТОВ, яке ремонтує тротуари і не лише, невпинно ростуть. У цілому, за даними ProZorro, сума бюджетних замовлень ТОВ «Фірма «Будівельний двір» за 2018-2020 роки склала 46,8 млн грн. При цьому 86% усіх укладених угод – це допороги. Схоже, засновану у 2018 році ТОВ-ку «виростили» на допорогах – і тепер під неї ж прописали умови тендерної документації на більш потужний підряд.







Підряди ще на 5 мільйонів роздали без тендерів юним фірмам





Однак, лише єдиний контракт на тротуари пішов через відкриті торги. УКБ та ДЖКГ поквапилися роздати підряди на капремонт тротуарів без тендерів.





Так, левова частка договорів підписана до 19 квітня – дати, коли вступили в дію зміни до Закону «Про публічні закупівлі». Саме від цієї дати знизився поріг закупівель: проведення тендерів стало обов’язковим, якщо сума замовлення перевищує 50 тисяч гривень. До цього поріг на роботи (коли можна було укладати прямі угоди) складав 1,5 млн грн.





Скориставшись «старими» допорогами, УКБ та департамент ЖКГ встигли укласти сім прямих угод, не дбаючи про економію. (У таблиці такі договори позначені як процедура звітування про укладену угоду).





Крім того, є схожий предмет закупівлі – будівництво пішохідної доріжки на бульварі Автокразівському за 1,3 млн грн – закупівля теж без тендера, на допорогах.





Характерно, що на допорогах (на відміну від вищезгаданого тендера) давали заробляти фірмам без досвіду. Так, три підряди на тротуари отримала зовсім юна фірма– ТОВ «Фортеця-Буд ЛТД» зі статутним капіталом 1000 грн, яка створена 27.01.20 року. У цілому фірма, якій лише пів року, вже отримала бюджетних підрядів від кременчуцьких замовників (УКБ та ДЖКГ) на суму 4,3 млн грн. Втім, фірма нова, але не чужа – її двійник ТОВ «Фортеця-Буд» (з тими ж самими засновниками – Русланом Гриценком та Олександром Кушніренком) ремонтувало фасад «німецького дому» на проспекті Свободи, 55 у Кременчуці. Того самого будинку, де мешкав директор департаменту ЖКГ Іван Москалик – про цей останній потужний капремонт житла за 6,5 млн грн та підозрілі перемоги на тендерах «ТелеграфЪ» писав раніше.





Департамент ЖКГ дав дорогу ще одній юній фірмі: 5-місячна фірма ТОВ «Оверс» (зареєстрована 5.02.20 року ) зі статутним капіталом 1000 грн теж отримала два підряди на капремонт тротуарів, причому в центрі міста: на вулицях Академіка Маслова та Івана Мазепи.

Вік ПП «ДАС БУД», яке ремонтує тротуари, трохи більший – 1 рік 3 місяці. Але, знову ж таки, маємо справу з фірмою, яка донедавна заробляла лише на допорогах.



Отже, на прикладі капремонту тротуарів у місті прослідковуємо діаметрально протилежні тенденції: або надмірні вимоги до підрядників (на відкритих торгах); або, навпаки, роздачу підрядів юним фірмам без тендерів. Проте обидва підходи дають дорогу обмеженому колу виконавців. А отже, не сприяють конкуренції та економії - попри хронічний дефіцит міського бюджету.

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