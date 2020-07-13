Для діток, які борються з раком на Полтавщині, збирають на порятунок від спеки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 441

У відділення онкогематології Полтавської дитячої клінічної лікарні кременчужани передали допомогу - крісло. За словами волонтерки Тетяни Ященко, зараз збирають кошти, щоб діткам придбати кондиціонер.





- Всі дітки, прив'язані системами до інфузоматів та перфузори тобто, вони всі в палатах на хіміотерапії. Два дні на вулиці не жарко, і це справжній порятунок. Ми врятувалися від спеки в 2016 році, відкритими дверима в коридор, так робили, і роблять до сих пір всі батьки. Спека понад 30°С, поки вентиляційна система не дійшла до цього відділення, сподіваюся, що незабаром, це зміниться, - написала Тетяна Ященко.





Два кондиціонери вирушили до Полтави, але необхідно зібрати ще близько 10 тисяч гривень.





Реквізити для допомоги картка ПриватБанку: 5168 7422 2432 6375 (Тетяна Ященко)