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Кременчук, Благодійність

Для діток, які борються з раком на Полтавщині, збирають на порятунок від спеки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 441

 

Кременчужани збирають допомогу діткам

У відділення онкогематології Полтавської дитячої клінічної лікарні кременчужани передали допомогу - крісло. За словами волонтерки Тетяни Ященко, зараз збирають кошти, щоб діткам придбати кондиціонер. 


- Всі дітки, прив'язані системами до інфузоматів та перфузори тобто, вони всі в палатах на хіміотерапії. Два дні на вулиці не жарко, і це справжній порятунок. Ми врятувалися від спеки в 2016 році, відкритими дверима в коридор, так робили, і роблять до сих пір всі батьки. Спека понад 30°С, поки вентиляційна система не дійшла до цього відділення, сподіваюся, що незабаром, це зміниться, - написала Тетяна Ященко. 


Два кондиціонери вирушили до Полтави, але необхідно зібрати ще близько 10 тисяч гривень. 


Реквізити для допомоги картка ПриватБанку: 5168 7422 2432 6375 (Тетяна Ященко) 

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь допомога благотворительность
компанія «Інтера Люкс»

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