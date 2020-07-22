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Фотофакт: на Героїв України легковик в'їхав у вантажівку

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 637

 

Про потерпілих не повідомляють

22 липня, близько 18.30, на Молодіжному сталася ДТП - в районі зупинки Героїв України легковик в'їхав у вантажівку. Фото у редакцію надіслав читач Анатолій.


Про потерпілих не повідомляють.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: читач Анатолій
Теги: ДТП

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