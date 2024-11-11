Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 12 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00:
- с. Придніпрянське;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Довженка, 9-14;
- вул. Княгині Ольги, 2-28;
- вул. Молодіжна, 7;
- просп. Лесі Українки, 1/2;
- вул. Героїв України, 35;
- пров. Караванний, 35-53;
- вул. Експресівська, 26;
- вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;
- туп. Глобинський, 1/4-14;
- вул. Комишанська, 2;
- пров. Рівненський, 13Б;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- вул. Українська, 5;
- вул. Тараса Шевченка, 11, 13.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Андрія Гончарова, 1-131;
- пр. Г. Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- пр. Заводський, 7-18;
- пр. І. Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- пр. Корабліної, 4-50;
- вул. К. Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 1-28;
- пр. Одеський, 2-36;
- вул. С.Крушельницької, 44-189;
- вул. П. Прокоповича, 1-31;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул. Христини Алчевської, 2;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М.Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупикова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 19.00:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський.
З 8.00 до 16.00:
- вул. Махоркова, 4-20;
- вул. Тараса Шевченка, 76-91/10.
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