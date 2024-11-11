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Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 12 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00:

  • с. Придніпрянське;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Довженка, 9-14;
  • вул. Княгині Ольги, 2-28;
  • вул. Молодіжна, 7;
  • просп. Лесі Українки, 1/2;
  • вул. Героїв України, 35;
  • пров. Караванний, 35-53;
  • вул. Експресівська, 26;
  • вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;
  • туп. Глобинський, 1/4-14;
  • вул. Комишанська, 2;
  • пров. Рівненський, 13Б;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Тараса Шевченка, 11, 13.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Гончарова, 1-131;
  • пр. Г. Петька, 3-49;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • пр. Заводський, 7-18;
  • пр. І. Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • пр. Корабліної, 4-50;
  • вул. К. Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 1-28;
  • пр. Одеський, 2-36;
  • вул. С.Крушельницької, 44-189;
  • вул. П. Прокоповича, 1-31;
  • вул. Черкаська, 15;
  • вул. Чечелівська, 1-46/43;
  • пров. Чечелівський, 1А-41;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38-20/33;
  • вул. Рєпіна, 9/28-86;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Христини Алчевської, 2;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І. Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. М.Березовського, 7-45;
  • пров. М. Савченка, 3-8;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупикова, 3-10;
  • пров. К. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський.

З 8.00 до 16.00:

  • вул. Махоркова, 4-20;
  • вул. Тараса Шевченка, 76-91/10.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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