Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 12 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00: с. Придніпрянське;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 8.00 до 17.00: вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Довженка, 9-14;

вул. Княгині Ольги, 2-28;

вул. Молодіжна, 7;

просп. Лесі Українки, 1/2;

вул. Героїв України, 35;

пров. Караванний, 35-53;

вул. Експресівська, 26;

вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;

туп. Глобинський, 1/4-14;

вул. Комишанська, 2;

пров. Рівненський, 13Б;

вул. Енергетиків, 11-75;

вул. Українська, 5;

вул. Тараса Шевченка, 11, 13. З 8.00 до 18.00: вул. Андрія Гончарова, 1-131;

пр. Г. Петька, 3-49;

вул. Гірська, 4-11;

пр. Заводський, 7-18;

пр. І. Торубари, 4-19/2;

вул. Кавказька, 1-59;

пр. Корабліної, 4-50;

вул. К. Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 1-28;

пр. Одеський, 2-36;

вул. С.Крушельницької, 44-189;

вул. П. Прокоповича, 1-31;

вул. Черкаська, 15;

вул. Чечелівська, 1-46/43;

пров. Чечелівський, 1А-41;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул. Христини Алчевської, 2;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М.Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупикова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2. З 8.00 до 19.00: просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10;

просп. Полтавський. З 8.00 до 16.00: вул. Махоркова, 4-20;

вул. Тараса Шевченка, 76-91/10.

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